Ipurua tanca un any de somni

Ipurua. Un d'aquests estadis on es respira futbol, situat entre edificis al mig de la població i desproveït de les dimensions menys humanes dels grans camps de Primera Divisió, serà l'escenari del darrer partit del Girona del 2017. Un any de somni per als gironins, en què han aconseguit fer el salt a Primera Divisió i que l'acaben fregant-se els ulls cada cop que miren la classificació: amb onze punts de marge sobre el descens i amb la possibilitat de menjar-se els raïms en posició d'Europa League si guanyen avui l'Eibar (19.30 beIN La Liga) i el Vila-real, l'actual sisè classificat, no és capaç de derrotar dissabte el València. El Girona arriba al partit amb la moral pels núvols. La muntanya russa de sensacions en què s'ha convertit el futbol provoca que la derrota a casa contra el cuer, 2-3 deixant-se remuntar un 2-0 en els últims minuts, sigui una anècdoda del passat. Quan només fa tres setmanes que va passar. Ara només es veu el got mig ple. Dos partits consecutius guanyant i sense encaixar cap gol; cap derrota lluny de Montilivi des de la tercera jornada de lliga (a San Mamés) i Stuani perseguint Messi i Zaza, del València, en la llista de màxims golejadors. Tot es veu de color de rosa, menys els problemes de lesions que el Girona sembla no ser capaç d'evitar. Amb dos dels centrals encara de baixa, Alcalá i Muniesa, Machín va confirmar ahir que a Ipurua no podrà comptar amb Pere Pons que, tot i descansar contra el Getafe (estava sancionat), no ha fet net de les molèsties que arrossegava.

«Té molèsties, com també en tenen Borja García o Timor, però no els hem pogut recuperar a tots», va dir el tècnic sobre un contratemps, la baixa de Pere Pons, que encara pren més importància al combinar-se amb l'absència d'Àlex Granell, que va veure la seva cinquena targeta groga en el partit contra el Getafe. Cal tirar molt mesos enrere per trobar un partit de lliga del Girona sense Pons ni Granell en la convocatòria. Dues baixes que obligaran Pablo Machín a jugar amb un mig del camp inèdit una setmana més. Si no hi ha cap sorpresa, Timor i Aleix Garcia jugaran de sortida al mig, atès que la recuperació de Bernardo, ja va jugar en el segon temps contra el Getafe, fa que el valencià pugui tornar en el mig de camp. Borja García ha entrat a la convocatòria i, teòricament, està recuperat dels seus problemes físics i serà titular avui contra l'Eibar. Si el madrileny no pot jugar, el seu lloc serà per a Aday, un comodí per a Machín, o per al brasiler Douglas Luiz.

A l'altre costat del camp un Eibar que arriba en el seu «millor moment de la temporada», en definició del mateix Machín. Els bascos no perden des del 5 de novembre (3-1, al camp de la Reial Societat) i des de llavors han encadenat una golejada al Betis (5-0), una victòria a Mendizorrotza contra l'Alabès (1-2), una altra victòria a casa davant l'Espanyol (3-1), un empat sense gols a Getafe i el destacat triomf de dissabte contra el València a Ipurua (2-1). Una ratxa que ha tret l'equip de José Luis Mendilibar de la part de baix per situar-los a només dos punts del Girona. Avui els passaria a la classificació si els guanya en un partit en què, però, Mendilibar té un grapat de baixes. Entre elles la del gironí David Juncà.

El tècnic basc ha convocat els divuit jugadors que té disponibles després que ahir es confirmés la baixa de l'extrem Iván Alejo i que aquesta setmana quedés clar que el central Ivan Ramis es va ressentir en el partit contra el València d'una lesió que ja li havia fet perdre partits abans. El que sí serà titular és l'altre gironí de la plantilla, Joan Jordán, perquè l'exmigcampista de l'Espanyol ha acabat convencent Mendilibar en la pugna que tenia amb Escalante per un lloc a l'onze. Joan Jordán ja ha marcat quatre gols aquesta temporada i aporta el punt de classe en un doble pivot on Dani Garcia posa el treball i ell la tècnica. Al davant, atenció amb la parella formada pe brasiler Charles, cinc gols, i el menorquí Sergi Enrich.