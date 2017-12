L'Eibar dels 27 punts en un volta

La temporada 2014-15, l'Eibar s'estrenava a Primera Divisió com ho està fent el Girona en aquesta. Un gol de Javi Lara en el derbi basc contra la Reial Societat (1-0) servia a l'Eibar, llavors entrenat per Gaiza Garitano, per començar amb bon peu en una dinàmica que es mantindria tota la primera volta, en què va arribar a posar-se en llocs europeus. Al final de la primera volta, aquell Eibar tenia vint-i-set punts i amb onze de marge sobre el descens que semblava molt i molt lluny. Una volta més tard, i després de només sumar vuit punts en dinou partits, l'Eibar acabava la lliga avantpenúltim. No va baixar pel descens administratiu de l'Elx i ara porta quatre temporades consecutives a Primera Divisió. I ahir Machín, que tenia molt clares les xifres de vint-i-set i vuit punts de l'Eibar va voler fer servir el rival d'avui d'exemple per al Girona on s'ha parlat molt de mirar a Europa. «Ells tenien 27 punts al final de la primera volta i no van baixar pel descens administratiu de l'Elx, i nosaltres ara en tenim 23 i semblem els reis del Mambo», va dir el tècnic per a qui «el nostre objectiu continua sent no passar angoixes per salvar-nos».

Pablo Machín té clar que el primer és arribar a 40 o 42 punts, però tampoc té problemes perquè l'entorn parli de competició europea. «Com més es parli d'Europa més vol dir que estem lluny del descens i està clar que si arribem a tenir assegurada la permanència, nosaltres mateixos també serem ambiciosos i mirarem cap amunt», va assegurar Pablo Mahín en una roda de premsa a l'hotel Camiral del PGA Catalunya, de Caldes de Malavella, abans de marxar cap a Eibar.

Un viatge que no va fer Pere Pons perquè «té molèsties, com també en tenen Borja Garcia o Timor i no hem pogut recuperar a tothom en una setmana on hi havia menys marge de dies entre partits». Pere Pons i Àlex Granell s'afegeixen a les baixes dels lesionats Alcalá i Muniesa, però Machín va mantenir-se ahir fidel al discurs que la plantilla està capacitada per respondre davant els problemes en forma d'absències. «Hem tingut dificultats en altres moments de la temporada i ho hem sabut solucionar bé; la gent que té menys minuts està preparada per sortir i ajudar quan se'ls necessita», va assegurar Machín posant els exemples «d'Aleix García, que va sortir l'altre dia i ho va fer bé, Douglas Luiz, que en alguns partits ha estat bé i en altres no tant, i Timor, que quan ha sortit ens ha ajudat».

Al voltant de l'Eibar, i més enllà d'elogiar la feina de Mendilibar en els últims anys, Pablo Machín va assegurar ahir que «estem fent una temporada semblant tot i que segurament nosaltres hem tingut una mica més de regularitat que l'Eibar, perquè ells van començar amb dubtes a les dues àrees, però ara estan aconseguint golejades amb aparent facilitat». Machín té clar que es trobarà avui amb el «millor Eibar de la temporada» després que els bascos derrotessin dissabte el València a Ipurua per 2-1 i que no perdin des de la visita a Sant Sebastià per jugar contra la Reial Societat el passat 5 de novembre.

Machín també va voler relativitzar la dependència dels gols d'Stuani que sembla tenir el Girona en atac: «Està en un molt bon moment, però també tenim un altre jugador com Portu que ajuda en l'aspecte golejador i també les jugades a pilota parada, en què els nostres centrals han marcat gols».