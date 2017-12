Machín: «Hem fet el pitjor partit de la temporada»

Pablo Machín no ha tingut cap problema per reconèixer al final del partit que l'Eibar havia estat «millor» i que el seu equip havia «fet el pitjor partit de la temporada». «Gairebé des de que hem sortit del vestidor ja teníem un gol en contra i el que no se'ns pot perdonar és la manca de concentració».

«El gol de falta de Timor ens podia haver donat ales però en cap moment l'Eibar s'ha relaxat i nosaltres no hem pogut corregir res; ni jugant amb un punta ni amb dos, ni obrint el camp, ni en joc directe...; ells han estat millors», ha resumit Machín que després ha deixat clar que «hem vist que hi ha a corregir però ara no ho podem veure tot negre, tenim 23 punts i hem de valorar com hem arribat fins aquí».