«No és fàcil guanyar dos partits tan seguits a casa»

L'entrenador de l'Eibar, José Luis Mendilibar, va assegurar ahir que, després de la «ratxa» que porta el seu equip, «ha d'acabar l'any, almenys, sumant» tot i que «no és fàcil guanyar dos partits consecutius a casa», com ja ha fet el conjunt basc. «Per això dic que sumar estaria bé», va aclarir en roda de premsa Mendilibar, que va restar importància a la baixa d'Iván Alejo, perquè, segons la seva opinió, si l'Eibar perd «no serà perquè ell no hi sigui»; si bé va reconèixer que «tots els membres de la plantilla són importants, perquè sense ells no som res ni ningú», va recalcar Menidilbar, que no es refia del Girona després d'haver aconseguit derrotar el València a Ipurua (2-1) fa només cinc dies. Aquest dissabte passat.

Preguntat per la importància del calendari, José Luis Mendilibar va explicar que els entrenadors sempre diuen que «cal pensar només en el següent partit», encara que «de vegades és important que no et toqui una sèrie de partits difícils seguits», per evitar «una mala ratxa» que, segons va comentar, pot venir «en qualsevol moment». Pel que fa al rival d'avui, el tècnic basc va recordar que el Girona fa «molts anys que fat les coses bé, fins i tot abans de pujar», de manera que no el sorprèn que porti «una regularitat tan bona en el campionat». Mendilibar va sostenirque el Girona és un equip «molt semblant» a l'Eibar, tot i que jugui «amb un sistema diferent»