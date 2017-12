El Girona acomiada el 2017 amb +8 sobre el descens

El Girona va tancar ahir a Ipurua un any històric, el de l'ascens a Primera, amb un mal resultat i cedint part del coixí que tenia sobre els llocs de descens. La derrota, la segona fora de casa després del 2-0 de Bilbao el 10 de setembre, sumada a la victòria de l'Alabès contra el Màlaga, va reduir l'avantatge dels 11 als 8 punts, encara una xifra gens menyspreable, que segurament tots els aficionats haurien firmat quan va arrencar el curs. Els bascos, amb 15 punts, atrapen el Deportivo, que té pendent el derbi de demà amb el Celta, i pressionen un Espanyol que, amb 17, té avui una complicada papereta a Cornellà contra l'Atlètic.

A falta de dues jornades per tancar la primera volta, l'equip de Machín ocupa la desena posició amb 23 punts, i en treu 12 ja al Màlaga i al Las Palmas, els dos últims classificats. Els canaris seran el darrer rival del Girona a la primera volta (13 de gener, 13.00, a Montilivi), un altre partit clau, contra un rival directe, que arribarà després de la visita al València la tarda de Reis. Tancar la primera volta amb, almenys, 26 punts, serien magnífiques notícies perquè la permanència podria estar ja a només quatre triomfs més i 19 jornades per davant per aconseguir-los.



Rebre quatre gols

Des de l'1-4 encaixat a Montilivi el juny de 2015 contra el Saragossa en la tornada de la primera eliminatòria d'ascens, que el Girona no rebia una derrota tan dura com la d'ahir a Ipurua. Aquell dia els de Machín van quedar eliminats contra pronòstic després de malaguanyar un 0-3 del partit d'anada. A banda d'aquell resultat, el Girona no encaixava quatre gols en un partit de Lliga des del 4-0 de Sabadell la campanya 2013/14. Era el 8 de març de 2014 i aquella golejada va costar el cap de Javi López, rellevat, precisament, per Pablo Machín. Amb el tècnic de Sòria la derrota més àmplia en Lliga havia sigut un 3-0 a Ponferrada la temporada 2014/15. El 12 d'abril del 2015 a Las Palmas hi va caure per 2-0. Després l'equip va encadenar, exceptuant l'1-4 contra el Saragona en el play-off, una ratxa de dos anys sumant sempre derrotes per la mínima, només per un gol de diferència. L'estadística es va trencar el curs passat a Oviedo (2-0) a finals de març. Aquesta temporada a Primera la derrota més clara havia sigut el 0-3 contra el Barça a Montilivi, en un partit molt discret dels gironins.