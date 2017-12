El professor Guerrero, amo i senyor de la pissarra a la banqueta del Girona FC, es va inventar l'any passat el hashtag PAPS -pugem a primera segur-, i a mesura que va avançar la temporada, el va acompanyar d'un repte/promesa que no era altre que pujar al cim de les Agudes, muntanya de referència a la seva Arbúcies natal i pic germà bessó del turó de l'Home.

Aconseguit l'objectiu de l'ascens, el tècnic va complir la promesa acompanyat d'un petit grup d'incondicionals. Varen ser set hores de caminada per celebrar que l'equip també havia fet el cim, en aquest cas futbolístic. No caldria dir que després d'una dura matinal, la fita es va remullar amb una bona banyada a la piscina, una bona cervesa fresca -gràcies, Judit, per l'hospitalitat- i un bon dinar. I va ser precisament al voltant de la taula on va començar a sorgir la idea de buscar un nou hashtag i una nova fita per celebrar, si s'aconseguia, allò marcat com l'únic objectiu de l'actual temporada.

El professor Guerrero es va agafar l'estiu per pensar-hi i en aquest inici de curs esportiu ja ha començat a fer córrer per les xarxes la seva nova proposta. Ho ha fet tímidament, potser també aclaparat pel magnífic rendiment que ha donat l'equip fins ara. Però un cop tancada la primera part de la campanya -que no la primera volta- i sobretot veient els 23 punts que l'equip té a la classificació i els 8 que li treu a la zona de descens, podria començar a ser l'hora de donar ales a la nova proposta del tècnic selvatà.

Per posar-li una mica d'emoció, es podria dir que així com l'any passat la fita es va celebrar amb un petit grup d'entusiastes, aquesta vegada podria convertir-se en un acte, fins i tot multitudinari, obert a tots aquells seguidors del Girona FC, el jugador número 12, que hi vulguin prendre part.

Només dos requisits: la salvació i estar una mica en forma. Si és que ja veig la foto!!!

Hashtag, sesecx12