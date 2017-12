«Hem fet el nostre pitjor partit de la temporada, han estat millors»

Pablo Machín no va tenir cap problema per reconèixer al final del partit que l'Eibar havia estat «millor» i que el seu equip havia «fet el pitjor partit de la temporada». «Gairebé des de que hem sortit del vestidor ja teníem un gol en contra i el que no se'ns pot perdonar és la manca de concentració», va explicar Machín sobre el primer gol del japonès Inui i com el seu equip va haver de jugar a remolc des de ben vaiat. El 2-1 de falta de Timor ens podia haver donat ales però en cap moment l'Eibar s'ha relaxat i nosaltres no hem pogut corregir res; ni jugant amb un punta ni amb dos, ni obrint el camp, ni en joc directe...; ells han estat millors», va resumrMachín que després va deixar clar que «hem vist que hi ha coses a corregir però ara no ho podem veure tot negre, tenim 23 punts i hem de valorar com hem arribat fins aquí».

«Està clar que a ningú li agrada perdre, i menys encaixant quatre gols, però portem 23 punts l'Eibar només en té un més que nosaltres i ha estat bona part de la temporada per darrere nostre, és un equip amb el que ens hem d'emmirallar», va dir l'entrenador, tot avisant als seus jugadors que «tenir 23 punts és molt meritori, però l'autocomplaença no ens farà guanyar partits ni millorar com a equip».

«Analitzant jugador per jugador es pot veure qui avui no ha estat al 100%, que han estat diversos o la majoria, i la realitat és que no som un equip que poguem jugar al 80 o al 90%, va analitzar el tècnic del Girona que té molt clar que no jugar al màxim de tensió i intensitat és un «avantatge per als rivals que nosaltres no ens podem permetre».

Machín no va voler relacionar amb la derrota amb l'absència de jugadors com Pere Pons o Àlex Granell que el van obligar a sortir amb un mig del camp inèdit: Alex García i David Timor. «No justificarem la derrota amb la baixa dels dos pivots titular. Trobo a faltar Muniesa, Alcalá, que Eloi estigui recuperat, que Borja García no tingui molèsties, també tenir alternatives a Stuani...», va dir el tècnic que va assegurar que «Mendilibar segur que també troba a faltar els seus lesionats».