Machín obre la porta a fitxar reforços tot i matisar que «jo no demano res»

La derrota a Eibar va arribar en l'últim partit de l'any del Girona que no tonarà a jugar fins al dia de Reis al camp del València. Llavors serà 6 de gener i, per tant, el mercat d'hiven ja estarà obert i el Girona ja haurà tingut l'ocpció de reforçar la seva plantilla incorporant algun peça en el mercat d'hivern que s'allarga tot el mes de gener. Un altre central, tal vegada una carriler dret, i alternatives a Stuani a la davantera, són les posicions que més opcions per a ser reforçades i ahir el mateix Pablo Machín va obrir la porta a fer incorporacions. Això sí deixant clar que «jo no demano res».

«Hem de millorar en tot el que es pugui millorar, però sabem que tot costa diners i en funció dels que tinguem podrem accedir a una cosa o a una altra», va dir Machín que sembla clar que apostaria per portar alguna cara nova a davant que pugui ajudar Christian Stuani després d'una primera part de la temporada on cap dels altres davanters (Kayode, Olunga i Marlos Moreno) han pogut marcar cap gol. «Necessitem coses i s'hi estan treballant, però jo no demano res, aquí. Tothom ho sap. Si em pregunten diré la meva opinió que serà consensuada amb la secretaria tècnica i amb les possibilitats del club», va explicar Machín que, al costat de Quique Cárcel, també hauran de valorar si obren la porta de sortida als jugadors que, fins ara, han tingut menys minuts com Boulaya, únic no convocat ahir per motius tàctics, o el colombià Marlos Moreno, que és al seu país per resoldre uns assumptes burocràtics.

Una altra posició on el Girona es podria plantejar fitxar és en el lloc de central. Pablo Machín juga sempre amb tres centrals i, ara mateix, dos dels teòrics titulars estant lesionats: Muniesa i Alcalá. En funció dels seus terminis de recuperació, que el club no ha fet públic, el Girona anirà més decidit o no fitxar alguna peça més en aquesta demarcació.