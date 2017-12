Per assistir a les juntes a partir d'ara caldrà acreditar 1.784 accions

Amb només 26 accionistes a la sala d'actes de la Facultat de Dret hi havia representat el 89,04% del capital social que es reparteixen, majoritàriament, el City Football Group i el Girona Football Group. A partir d'ara en les juntes generals del club encara hi haurà menys gent perquè ahir el Consell va aprovar que per poder assistir a les properes reunions caldrà acreditar ser titular d'almenys 1.784 títols. Aquesta decisió no va agradar gaire a alguns dels minoritaris que assistien a l'acte i que, en l'apartat de precs i preguntes, van agafar el torn de paraula per qüestionar-la «en un moment en què des del Consell es diu que es vol escoltar la nostra veu i que cal la implicació de Girona». Ahir també es va donar el vistiplau a una altra modificació dels estatuts socials per la qual les pròximes juntes generals es podran seguir fent a Girona, on el club té la seu social, però també a Caldes (PGA Golf) o a Barcelona. «Motius logístics», va al·legar Ignasi Mas-Bagà per justificar-ho, tot i que va assegurar que en principi les trobades se seguiran fent a la ciutat.

En la trobada d'ahir al matí el Girona també va aprovar la sortida del Consell d'Administració de Salvador Capdevila, David Sánchez, Joel Borràs, Albert Mateos i Albert Olivé, tal i com estava anunciat des de feia setmanes. Diego Gigliani, Fabricio González, Andy Young i Simon Cliff són ara ja de manera oficial els nous membres de l'òrgan gestor. L'absència de gironins al Consell també va ser lamentada per un accionista minoritari, que va expressar el seu temor de perdre l'arrelament amb la ciutat. Fins ara els dos consellers de Girona eren Albert Mateos i Salvador Capdevila. L'advocat era el directiu que més temps duia a l'entitat: set temporades després que hi hagués entrat l'estiu de 2010, com ell mateix admet, «per amistat amb Josep Delgado». Els accionistes van donar conformitat a la retribució que rebran els nous membres del Consell d'Administració.

El Girona es va transformar en SAE el juliol de 2009 després de cobrir els 3,2 milions d'euros de capital que li havia imposat el Consell Superior d'Esports. Va ser gairebé sobre la botzina, però es va aconseguir, sobretot gràcies a una promoció idea per l'aleshores president Josep Gusó, per la qual per cada acció (500 euros) es regalava cinc carnets de gol o un de tribuna. Des d'aquell moment el club ha tingut quatre propietaris: Gusó, Josep Delgado, que va comprar l'entitat un any després, l'estiu de 2010, TVSE Futbol, que se'n va fer càrrec a finals de juny de 2015, i des del setembre el City Football Group i el Girona Football Group representants per Ferran Soriano i Pere Guardiola.

TVSE Futbol va donar estabilitat a un projecte que havia passat per greus problemes econòmics i que havia pogut sortir del concurs de creditors sobre la botzina quan ja imperava al damunt del club el fantasma de la disolució. Va ser amb la firma francesa propietat de Samir Boudjemma i Jean Louis Dutaret amb qui es va celebrar l'ascens a Primera el 4 de juny passat, per unes setmanes més tard, confirmar-se el traspàs al City i a Pere Guardiola, que es van fer càrrec, cadascun, del 48% dels títols en propietat.