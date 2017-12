Girona, el cinquè millor visitant

El Girona va tancar l'any amb una derrota a Ipurua. La primera lluny de Montilivi d'ençà que va perdre al camp de l'Ahtletic Club en la tercera jornada i tot just la segona en una primera volta de la lliga on l'equip entrenat per Pablo Machín ha sumat més punts jugant com a visitant (12) que no pas com a local (11). El Girona és el cinquè millor visitant de Primera Divisió només per darrere dels quatre dominadors de la competició: Barça, Atlètic de Madrid, València i Madrid.

Després de la derrota a San Mamés, en el que era el seu primer desplaçament com a equip de Primera Divisió, el Girona ha guanyat tres partits lluny de Montilivi (Deportivo de la Corunya, Llevant i Espanyol) i n'ha empatat tres més: Leganés, Celta i Betis. Una ratxa que es va trencar dijous a Eibar en, segurament, el pitjor partit de la temporada de l'equip i en el que menys ha competit al costat del partit contra el Barça a Montilivi. Tres victòries i tres empats que han donat dotze punts al Girona. En canvi, a casa, l'equip ha sumat onze punts en nou partits: tres victòries (Màlaga, Madrid i Getafe), dos empats (Atlètic de Madrid i Reial Societat) i quatre derrotes (Sevilla, Barça, Vila-real i Alabès). En canvi, tornant als dotze punts que el Girona ha aconseguit lluny de Montilivi, l'equip de Pablo Machín només ha sumat menys com a visitant que València i Madrid, tots dos amb 14 punts; que el líder Barça, 20, i que un Atlètic de Madrid que és ara per ara el millor lluny del seu camp. El proper 6 de gener, el Girona juga a València, serà una dura prova per a la seva fiabilitat com a visitant.