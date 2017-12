Oberts a portar reforços «si milloren el que hi ha»

Amb l'obertura del mercat d'hivern a la cantonada comencen les especulacions sobre si el Girona necessita reforçar-se o pot afrontar el segon tram del campionat amb els mateixos jugadors que han sumat, fins ara, 23 punts en 17 jornades. Tant Pere Guardiola com Ferran Soriano es van mostrar oberts a poder modificar la plantilla, subratllant, però, que sempre que sigui «per millorar el que ja tenim».

«Aquesta és una qüestió tècnica, que serà Quique Cárcel qui la treballi. Ell està coordinat amb els altres directors de futbol dels altres clubs integrats al nostre projecte i si volen fer algun canvi el farem. Ara mateix, però, no ho sé», va explicar Ferran Soriano. Per la seva banda Pere Guardiola va dir que «estem satisfets amb el que hi ha a l'equip. Algun jugador s'ha introduït més rapid perquè tenia un passat aquí. Amb la direcció esportiva i el tècnic mirarem de millorar el que tenim. Ara bé no portarem res si no millora de veritat el que tenim. Penso que encara podem treure alguna cosa més del que hi ha a la plantilla».

Soriano també va deixar clar que l'ambició del projecte no té límits i que per què no plantejar-se en disputar competicions europees en el futur. De tota manera, va subratllar que «hem d'anar pas a pas. La Lliga és molt llarga i ens conformem ara amb ser un equip consolidat a Primera i que jugui bé. Quan ho tinguem, ja ens plantejarem d'altres coses».