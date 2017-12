El pressupost del Girona es dispara fins als 44,5 milions amb el debut a l'elit

L'ascens a Primera ha disparat el pressupost d'ingressos del Girona FC per a l'actual temporada fins als 44,5 milions d'euros segons es va revelar ahir en la junta general d'accionistes. Els números multipliquen per cinc els de la campanya passada a Segona Divisió. El club ha passat d'un pressupost de 9,4 milions, que ja era el més alt de la història ara fa un any, a un altre que el quintuplica per tal d'afrontar amb garanties totes les despeses derivades de jugar a la millor lliga de futbol del món. Amb el debut a l'elit tots els números que envolten el Girona agafen dimensions desorbitades pel que s'havia vist tradicionalment a Montilivi. Les despeses en personal pugen a 29 milions (la major part del gruix correspon a plantilla i cos tècnic) mentre que el límit salarial ha passat de 6,1 milions la campanya anterior a la categoria de plata, als 27 de l'actual, el tercer més baix de Primera, només per davant de l'Eibar i del Las Palmas.

La junta general va reunir 26 accionistes a la sala d'actes de la Facultat de Dret de la UdG, amb una representació total del 89,04% del capital social (794.525 títols). Era la primera que se celebrava després de l'entrada dels nous màxims accionistes, Girona Football Group i City Football Group, i els seus dos màxims responsables, Pere Guardiola i Ferran Soriano, van ser-hi presents i, en el cas del director executiu del City, fins i tot va pujar a l'estrada per fer una breu pinzellada de què representava formar part de la família del club anglès. El director general del Girona i president del Consell d'Administració, Ignasi Mas-Bagà, va ser l'encarregat de detallar els números i va aprofitar la seva intervenció per deixar clar que el club «es troba en el millor moment de la seva història». Tot i que la temporada passada es va acabar tancant amb un dèficit de 5,5 milions (les primes per l'ascens van disparar la partida de personal), fet que ha provocat que el Girona tingui el patrimoni net negatiu, el dirigent va considerar que aquesta eventualitat es podrà corregir amb els ingressos de l'actual exercici (44,5 milions), que haurien de permetre tancar-lo amb uns guanys de 2,5 milions.

També s'ha incrementat el nombre d'abonats. El març d'aquest any es va tancar l'aixeta amb 7.000, xifra que representava un 78% de l'aforament que aleshores tenia Montilivi. L'ascens a Primera va permetre ampliar l'aforament fins les 13.400 localitats i, proporcionalment, es van acceptar nous abonats, fins arribar als 9.286 actuals (68% de l'aforament). Mas-Bagà va recordar que aquesta setmana havien llançat el nou carnet de soci, que permetrà als no abonats figurar en una llista d'espera per fer-se'n i també accedir a diversos avantatges. Pels actuals posseïdors d'una localitat a l'estadi el carnet de soci d'aquest 2018 serà gratuït, però a partir de l'any 2019 s'haurà de pagar a part de l'abonament. «Ho tindrem en compte en el preu d'aquest», va dir el director general. Si la mitjana d'assistència a l'estadi era el curs passat de 4.000 espectadors, ara s'ha disparat fins els més de 10.000, segons les dades que va presentar l'executiu.

En l'àmbit comercial, l'ascens a Primera ha triplicat els ingressos a pesar que el Girona encara no ha tancat cap acord d'esponsorització principal per a la samarreta. Segons Mas-Bagà, en els propers mesos hi pot haver novetats en aquest sentit. En la recerca d'ingressos de publicitat i patrocini el club treballa en col·laboració amb el Manchester City. «Som una multinacional propietat d'un fons d'inversió dels Emirats i d'un altre xinès. Tenim sis clubs repartits pels diferents continents (City, Girona, Yokohama Marinos, New York City, Torque i Melbourne City, i els professionals dedicats a la part comercial o a la de futbol treballen per al benefici de tots», va detallar Ferran Soriano en la seva intervenció. El director executiu del Manchester City va defensar que «volem consolidar el Girona a Primera, jugar bé a futbol i tenir el club ben posicionat a Catalunya, però ens cal l'ajuda de la gent de Girona, de la demarcació i de tot Catalunya. Pretenem que els gironins i els catalans es sentin orgullosos del club». Una altre de les partides que més s'ha incrementat és la dels ingressos televisius, per la qual el Girona rebrà aquesta temporada 38 milions pels seus drets.

L'encarregat d'obrir la junta d'accionistes va ser el president, Delfí Geli, que va recordar que el Girona tancarà un 2017 «històric» i va voler agrair el suport, en especial, «dels petits accionistes» perquè segons ell «hi eren al costat del club, en el passat, quan les coses no anaven tant bé com ara». Geli, que és president des de juliol de 2015, va subratllar que des que ocupa el càrrec «mai me n'he penedit d'haver-lo acceptat» gràcies a que els propietaris han complert tot allò que li havien promès. Geli va posar com a exemple els nous camps que s'estan fent al PGA Golf i on l'equip s'entrenarà a partir de finals de gener com l'exemple de la feina ben feta que es vol impulsar per continuar creixent. Això sí, el Girona s'anirà fent gran «sense perdre els nostres senyals d'identitat».