Un projecte sense límits

Toquen de peus a terra, però tampoc amaguen l'ambició d'aquell qui no té límits. El Girona d'avui és poc reconeixible per aquells que l'havien seguit durant dècades per Segona B, Tercera i, fins i tot, Primera Catalana i Regional Preferent. El club ha canviat, i més que encara ho ha de fer. Ferran Soriano i Pere Guardiola, en representació del City Football Group i del Girona Football Group, els copropietaris de l'entitat, estan contents. «Prudentment contents», com va matisar Soriano, perquè a pesar del 10è lloc i els 23 punts que acumulen els de Machín, «la Primera Divisió és molt llarga». «Anem bé, estem donant la cara, i portem una bona xifra de punts, però potser tocarà patir i estem preparats per donar suport al Girona i, si cal, patir», va afegir. Guardiola també va destacar que «queda moltíssim. Hem d'anar pas a pas. Estem moderament optimistes i contents».

Més enllà de l'aspecte esportiu, un dels temes que té sobre la taula la direcció del club és trobar un patrocinador principal per a la samarreta, que segueix neta de publicitat a la part central. Soriano va explicar que «el Girona està participant al 100% a la xarxa mundial de clubs que tenim, i des del punt de vista comercial està integrat. La gent del Girona va a les nostres reunions mundials. Tots ens ajudem des del punt de vista de futbol i de negoci. La integració ha sigut rapidíssima». Sobre l'espònsor principal va destacar que «volem un patrocinador per a la samarreta però no tenim pressa. Ho farem bé. Aquesta temporada amb l'ascens a Primera tot ha sigut molt precipitat i hem tingut poc temps per preparar-nos. Segur que per al curs vinent haurem trobat un bon espònsor per a la samarreta».

El director executiu del City, que dilluns va fer una trobada amb empresaris gironins al CaixoForum, va dir que havia obtingut «una bona resposta». «Vam quedar contents. Oferim dues coses, una plataforma que es el Girona i l'impacte que té el club a Girona, la província, Catalunya, Espanya i Europa, i també fer servir la nostra xarxa per promocionar-se arreu del món. Crec que tindrem moltes empreses de Girona que voldran formar part del nostre projecte», va destacar.

Fer del Girona el segon equip de Catalunya entra dins dels objectius, com Soriano va deixar clar dilluns i va repetir ahir. Pere Guardiola va considerar que «Catalunya i el futbol català tenen base suficient com per tenir més de dos clubs a Primera, com ja passa amb altres regions d'Espanya. Aquí hi ha una base molt potent». Guardiola, que demana «no patir» per la permanència, pensa que abans d'aconseguir ser el segon club català hi ha d'altres temes per resoldre com la Ciutat Esportiva o les reformes de Montilivi.