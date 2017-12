Juan Carlos Moreno agafa les regnes del Peralada fins a final de temporada

El club xampanyer i el Girona van anunciar ahir a la tarda que Juan Carlos Moreno serà l´entrenador del conjunt alt-empordanès fins a final de temporada. L´acord arriba pocs dies després que s´anunciés l´adeu del ja exentrenador, Arnau Sala, que marxarà a la Xina per acompanyar en un nou projecte esportiu Raül Agné.

L´aposta pel barceloní és segura, bàsicament perquè es coneix la manera de funcionar del club, encara que només fa un any que es va unir al Girona. Fins ahir, Moreno exercia les funcions d´entrenador assistent de Pablo Machín al primer equip i, per tant, coneixia de primera mà el rendiment del filial, el Peralada, i el club ha apostat per ell, en part, perquè ja era una home de la casa.

El nou entrenador del Peralada aterra a l´Alt Empordà després d´estar amb Machín al primer equip i, anteriorment, desenvolupar les seves funcions com a primer entrenador al Numància B. Amb el conjunt sorià, Moreno va disputar fa tres temporades una promoció d´ascens a Segona B davant el Figueres. La seva trajectòria com a futbolista (té 42 anys) va acabar el 2010 amb el Cartagena però abans Juan Carlos Moreno va arribar a jugar amb el primer equip del Barça la temporada 1995-1996 a Primera Divisió, Copa del Rei i Copa de la UEFA. Era jugador del filial blaugrana i va ser Johann Cruyff qui el va fer debutar a l´elit. Posteriorment també va jugar en equips com Albacete, Lleida o Numància, aquest últim, jugant-hi set temporades, dues de les quals a Primera Divisió.

Javi García serà el segon



Amb Moreno arriba a la banqueta Peraladenca Javi García, que actualment treballava a la secretaria tècnica del futbol base del Girona.