El Girona ha començat les vacances de Nadal amb el mal regust de boca de la seva deficient actuació dijous a Eibar, 4-1 en el pitjor partit de la temporada, però amb la tranquil·litat d'estar fent una primera volta de notable per a un equip que s'estrena a Primera Divisió: 23 punts quan encara queden dues jornades per acabar la primera volta. Després de der­rotar el Getafe en el darrer partit a Montilivi, l'entorn del Girona va començar a somiar a lluitar per una possible classificació europea, però la derrota a Eibar i el bon moment de l'Alabès, ressuscitat des del dia que va remuntar un partit que semblava impossible d´aixecarcontra el Girona, va provocar que els més pessimistes (o realistes) tornessin a mirar cap a baix. El Girona ha marxat de vacances en el desè lloc de la lliga: a quatre punts de l'Europa League (Vila-real) i amb vuit de marge sobre el descens (Deportivo de la Corunya). Mirant cap a dalt i cap a baix.

La sisena posició, aquella que després de guanyar el Getafe semblava que el Girona atraparia, s'ha quedat a quatre punts perquè el Vila-real va sorprendre ahir el València emportant-se els tres punts de Mestalla amb un gol de Carlos Bacca. Això sí, el partit va deixar una bona notícia per als gironins: Martín Montoya i el golejador italià Simone Zaza es perdran per sanció el València-Girona del 6 de gener. L'exlateral del Barça va veure la seva cinquena targeta groga mentre que Zaza, deu gols aquesta temporada, va ser expulsat en veure dues grogues en només dos minuts. Mirant cap a baix, el descens el continua marcant el Deportivo de la Corunya amb 15 punts, vuit menys que el Girona. Els gallecs varen perdre ahir el seu derbi contra el Celta per 1-3 (gols d'Andone pel Deportivo; i dos d'Apas i un de Was pel Celta). Després de la seva millora amb l'arribada d'Abelardo i la injecció de moral que va suposar la remuntada a Montilivi, l'Alabès arriba al Nadal fora del descens per la seva millor diferència de gols. En canvi, Màlaga i Las Palmas continuen enfonsats a la cua amb 11 punts (12 menys que el Girona).

Tornant de vacances, l'equip de Pablo Machín afrontarà un mes de gener amb tres partits ­lluny de Montilivi (València, Atlètic de Madrid i Màlaga) i només un a casa (Las Palmas). Una bona prova d'estrès per a la fiabilitat del Girona en el seu primer any al cim del futbol espanyol.