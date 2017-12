«La direcció esportiva està fent tots els esforços perquè Granell es quedi»

Els dos anys i mig de mandat d'aquest exfutbolista han coincidit amb l'etapa més brillant del club en l'aspecte esportiu i en la menys conflictiva en l'aspecte social. Tanca l'any de l'ascens a Primera amb el Girona desè, amb un marge de 8 punts sobre el descens. Un bon moment per passar revista amb el president del passat, el present i el futur.

Quina nota posa al Girona de l'any 2017?

Més que posar-li nota, li diria que hem fet un any de nota. S'han aconseguit objectius que feia temps que es parlaven i ens il·lusionaven, perquè la trajectòria de l'equip era bona en els últims temps, però no era gens fàcil. Les coses, com més les busques, més difícils poden ser. I a pesar de tot ho vam aconseguir. L'equip va fer una temporada extraordinària i el juny vam celebrar l'ascens a Primera. Quan aconsegueixes això, que no s'havia fet mai en 87 anys d'història, només pots dir que has fet un any excel·lent. Per l'entitat, pel club, per la ciutat... ara hem d'intentar que es mantingui tot aquest caliu.

Ha sigut l'any que més ha gaudit del futbol des que va deixar de jugar-hi?

Sí, per descomptat, això que he tingut la sort que des que estic al Girona com a president hem tingut anys molt bons. I això que al principi no va ser fàcil, va costar arrencar. Poder dirigir el teu club, l'equip que venies a veure de petit, que seguies moltes vegades només per camps de la província, perquè ja venia just que sortíssim d'aquí, i passejar-te ara pels millors camps d'Espanya, no té preu. El Girona s'ha guanyat el respecte dels equips de Primera. Ens valoren la trajectòria.

En la junta d'accionistes va dir que des que va assumir el càrrec el juliol de 2015, mai li havia passat pel cap deixar-lo. Tan a gust s'hi troba?

Sempre he sentit el suport de la propietat. Els anteriors propietaris sempre van mirar amb molta estima el club, amb respecte, volent conèixer Girona i el Girona i demanant moltes opinions per saber què volia la gent d'aquí. I així seguim amb els nous propietaris, que tenen aquesta mateixa sensibilitat perquè les coses funcionin i la gent s'identifiqui amb el club.

Veient el Girona al costat de la resta de clubs controlats pel City Football Group... tot s'ha fet més gran del que vostè mateix podia imaginar quan va accedir al càrrec?

Evidentment. Al principi va ser complicat.Estem en un grup gran però el Girona, des de la modèstia, s'ho ha guanyat. Vam fer el salt al futbol professional, vam tenir bons anys a Segona i ho vam culminar amb l'ascens a Primera. Ho estem fent bé i els nous inversors estan contents. A partir d'aquí ens hem d'estabilitzar, continuar amb el nostre creixement, però tenint clar que el camí és molt llarg i tot just estem al principi dels objectius que esperem que serem capaços d'assolir. Dijous a Eibar ja vam tenir una clara prova que això no seria fàcil. Si et despistes una mica, en aquest món tan competitiu, ho pagues. Mai s'ha de deixar de tocar de peus a terra.

Donen les gràcies als accionistes minoritaris però a partir d'ara, en canvi, els vetaran l'entrada si no reuneixen més de 1.700 accions i els diuen que potser alguna junta general la faran a Barcelona. No és una contradicció?

El tema de la localització no té més, el director general ja va explicar que la idea és que les juntes es continuïn fent a Girona. Per l'altre tema també ja va dir que vistes les majories que hi ha al club el més lògic és ordenar-ho d'aquesta manera. En definitiva, tothom tindrà igualment la seva veu i podrà seguir expressant els seus dubtes i preocupacions. Ha de seguir sent així perquè ja s'ha vist que encara tenim moltes coses per millorar. El Girona és un club petit i a vegades les coses no surten com nosaltres volem i ens hem d'espavilar a millorar-les.

A partir del 2018 el Girona tindrà socis i socis abonats. Què busquen amb això?

Volem fer un reordenament de la massa social i fer que tothom es pugui fer una mica seu el Girona des de les seves possibilitats i necessitats. Ser soci oferirà una sèrie d'avantatges, com tenir accés a les entrades de forma prioritària i formar part de la llista d'espera per ser abonat. Amb el creixement que esperem que pugui tenir el club, la idea és que encara es puguin donar més facilitats al soci.

Reptes esportius al marge, i un cop resolt el tema dels camps d'entrenament al PGA, quina és la propera carpeta per tancar? La concessió de Montilivi?

Volem resoldre amb l'Ajuntament el tema de la concessió de Montilivi. Aquest és un estadi que ha de crèixer en comoditats i esperem a poc a poc poder anar fent-hi front. Divendres a la junta d'accionistes vam presentar un pressupost amb moltes despeses, moltes d'aquestes venien del rentat de cara que ja hem començat a fer a la instal·lació.

Si el Girona es manté, ja saben quines obres faran al camp?

Ja n'hem parlat d'això, si ens mantenim haurem de començar a veure què es pot fer a l'estadi perquè ja sigui permanent, per donar més accessibilitat i comoditat als espectadors.

Per què encara no han tancat la concessió amb l'Ajuntament?

No, no és un tema de voluntats. No és fàcil arribar a tots els acords que s'han d'assolir i ho anem treballant tranquil·lament. No és un problema de l'Ajuntament, també és un problema nostre derivat que tenim tants fronts oberts que al final el dia a dia se't menja. S'ha de trobar el moment. Ara hem tancat la carpeta del PGA i segur que ens hauria agradat haver-ho fet abans. Però ja ho tenim, farem un pas de qualitat important per al primer equip i amb això resolt hem d'anar a una altra cosa. Tot porta el seu procés.

Aquests 23 punts que suma el Girona al final de 2017 són més o menys dels que s'esperava?

No soc de fer gaires previsions. Soc conscient que la Primera Divisió és molt competitiva i difícil, però també sé que si fas un grup fort i competeixes, poses en dificultats tots els rivals. Això és el que hem fet i el que hem de seguir fent, perquè és l'únic camí que porta a la permanència. A Eibar no vam fer un bon partit i és l'exemple que abans li deia que aquí ningú regala res. Estem a mig camí, no hem aconseguit res encara. Hem de sumar molts punts, i els partits a casa que ens vindran ara, començant per la visita del Las Palmas per tancar la primera volta, seran molt importants. Fins que no tinguem la permanència assolida, no podem pensar en res més. Tampoc pensi que soc de mirar a baix. A mi la manera com treballa i com juga l'equip em dona tranquil·litat, però també sé que si no hi poses els cinc sentits en cada partit, se't pot complicar molt. Les segones voltes es fan molt llargues. Els grans estan més rodats, arriben els moments importants, i tot cada vegada costa més.

Què li falta a l'equip?

Com més competitivitat hi hagi a la plantilla i més qualitat tingui l'equip, millor. Ja hem explicat sempre que amb el nostre límit salarial no és fàcil fitxar, i més nosaltres, que som els nous a la categoria i la gent no ens coneix. Ara, amb el bon paper que hem fet a la primera volta, potser futbolistes que a l'estiu no hauríem pogut aconseguir s'ho poden plantejar. Nosaltres intentarem millorar la plantilla i fer un salt de qualitat. També dependrà de si hi ha sortides, de si algú demana marxar o de si apareix algun equip per endur-se un jugador, que mai se sap.

Té el Girona alguna oferta ja sobre la taula per vendre algú?

No, però al món del futbol has d'estar preparat. Espero que no hi hagi sorpreses.

Granell deia fa uns dies que havien començat a acostar les posicions sobre la renovació. Es quedarà a Girona?

Totes dues parts ho volem. L'Àlex ha crescut amb nosaltres i s'ha convertit en un jugador important dins i fora del terreny de joc. I a més a més té un sentiment d'estima al club i és de Girona. La direcció esportiva està fent tots els esforços possibles perquè Granell es quedi aquí, però també tenim uns límits que no podem sobrepassar. Espero que fins allà on puguem arribar sigui de la seva satisfacció.

Portu i Pere Pons també estan a l'aparador però aquests, almenys, estan blindats.

Sí, de moment són nostres, amb contracte, i no sabem què pot passar si algun club s'hi interessa. En qualsevol cas, si hi hagués una sortida, el Girona rebria un retorn econòmic i en sortiríem beneficiats. Aquesta és la llei del món del futbol.

Què li passa pel cap quan escolta Ferran Soriano dir que un dels objectius és convertir el Girona en el segon equip de Catalunya?

Jo ja fa temps que veig que el Girona pot créixer, que podem trobar el nostre espai a l'elit. Som una entitat que cau simpàtica. La gent pot ser del Girona i del Barça, no som excloents. Però també veig que els gironins comencen a donar prioritat al club de la seva ciutat i això també ens fa il·lusió i ens agrada. Espero que cada vegada més gent ho pensi i els puguem fidelitzar perquè aquest és el camí cap al creixement que estem buscant com a club.