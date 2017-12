La visita al Metropolitano serà el diumenge 21 a 1/4 de 5

La Lliga va fer oficials ahir al migdia els horaris corresponents a la primera jornada de la segona volta (j. 20). D'aquesta manera, el Girona ja sap que haurà de visitar el Wanda Metropolitano el diumenge 21 a 1/4 de 5 de la tarda per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid. Serà l'estrena dels gironins al flamant estadi dels matalassers i també el primer enfrontament oficial contra l'Atlètic a terres madrilenyes. A la primera volta, el resultat va ser de 2-2 després que els de Diego Simeone neutralitzessin un 2-0 als darrers minuts de partit en inferioritat numèrica.

Molt probablement, l'Atlètic de Madrid ja podrà disposar per al partit contra el Girona dels seus reforços d'hivern un cop acabi la seva sanció el proper dia 31. Així, en principi, Simeone podrà comptar amb Diego Costa, fitxat a l'estiu del Chelsea i que s'està entrenant amb l'equip des de fa temps i també amb Vitolo, incorporat del Sevilla i que aquesta primera volta ha actuat en qualitat de cedit al Las Palmas. No seria d'estranyar tampoc, que l'Atlètic realitzés algun altre moviment per apuntalar la plantilla aquest mercat d'hivern. El Girona, de la seva banda, també podrà utilitzar qualsevol reforç que hagi fet durant el mes de gener. Cal recordar que el mercat d'hivern s'obre el dia 1 i es tanca a finals de mes amb lliures moviments de jugadors, independentment dels partits que hagin jugat.