Competició confirma les sancions de Zaza i Martín Montoya (València)

El Comitè de Competició va confirmar ahir les sancions dels jugadors del València Nicola Zaza i Martín Montoya per un partit, la qual cosa farà que no puguin enfrontar-se al Girona el dia 6 de gener. L'italià va ser expulsat contra el Vila-real, mentre que el lateral barceloní va veure la cinquena targeta groga. En el derbi contra els de la Plana, el jove Carlos Soler va acabar amb un esquinç al turmell que sembla més greu del que es temia. Soler encara va amb crosess i té el turmell immobilitzat, la qual cosa el fa ser dubte molt seriós per poder rebre el Girona. De la seva banda, el jove del Mestalla Ferran Torres tindrà fitxa del primer equip a partir de l'1 de gener.