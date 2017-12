El dilluns de la setmana passada, 18 de desembre, Ferran Soriano va fer una trobada amb diferents empresaris gironins al CaixaForum de Girona. En aquell acte, acompanyat per Delfí Geli i Ignasi Mas-Bagà, va verbalitzar per primer cop en públic un objectiu del club que, quatre dies més tard, en el marc de la junta d'accionistes, repetiria en declaracions a micròfon obert: «El Girona vol ser el segon equip de Catalunya». «Si hi ha algun aficionat de l'Espanyol que em perdonin, però aquest és el nostre objectiu», havia dit el director executiu del City Footbal Group en l'acte amb els empresaris en un acte on va deixar clar que, més enllà de tradició, història o recursos econòmics, el gran i nou avantatge del Girona és trobar-se sota el paraigua del City Football Group. Un abric que ha servir de puntal per al creixement del Girona.

I què és el City Football Group, més enllà de ser el propietari de la meitat de la majoria accionarial del Girona al mateix nivell que el Girona Football Group de Pere Guardiola (germà del tècnic del Manchester City, Pep Guardiola) és l'entramat empresarial, amb seu a Manchester i amb Ferran Soriano al capdavant, que gestiona els interessos futbolístics del xeic Mansour bin Zayed al-Nahyan. Un milionari àrab que posseeix un dels grans clubs del moment, l'actual líder de la Premier League: Manchester City, però també el Melbourne City (primera divisió australiana) i el New York City (de la MLS dels Estats Units); i, en forma de copropietaris però també dins del City Football Group, del Yokohama Marinos (Japò), el Club Atlético Torque de Montevideo (que acaba de pujar a la Primera Divisió d'Uruguai) i del Girona.

En total sis equips de futbol, però, tant en l'àmbit comercial com de captació de talent esportiu els tentacles de CityFootball Group arriben molt més enllà de Gran Manchester, New York, Melbourne, Yohohama, Montevideo o Girona. A Abu Dhabi, Londres o Tòquio, el grup també té oficines comercials i hi ha un equip de seixanta tècnics que busquen futbolistes i analitzen partits de lligues d'arreu del món. El New York City i el Melbourne City són les dues «franquícies» del City més antigues, però en la seva trobada amb empresaris gironins Ferran Soriano va deixar clar que, amb el seu ascens a Primera Divisió, el Girona està més amunt en una piràmide que té en el seu vèrtex a l'actual líder de la Premier League. Per sota del Manchester City ja hi haurà el Girona, mentre que els clubs Nova York, on els últims anys hi han jugat noms històrics del futbol mundial com David Villa o Andrea Pirlo, i Yokohama quedarien en un tercer esgraó; mentre que, a sota, hi hauria l'equip de Melbourne, on el City Football Group va fer que David Villa jugués quatre partits, o el Torque, que fa poques setmanes va aconseguir l'ascens a la Primera Divisó d'Uruguai. La idea de Soriano i de la gent del City Footbal Group és que tots els clubs del projecte es beneficiïn de la col·laboració entre ells i, sobretot, dels seus serveis centrals a Manchester. Fins ara, el Girona ha rebut del City cessions com les de Pablo Maffeo, la més exitosa, Douglas Luiz, Aleix García o Larry Kayode, a més d'altres que no van acabar de funcionar com Pablo Marí o Angeliño Tasende, ara tots dos al Breda holandès. La incorporació al Girona de Kayode, destacat golejador el curs passat amb l'Àustria de Viena, és una mostra del sistema de treball en l'apartat futbolístic del City Football Group, segons Ferran Soriano. El Girona necessitava un davanter de característiques diferents de les d'Stuani i entre els perfils que els hi va demanar Quique Cárcel i el marge salarial que tenia el Girona els responsables d'scouting del grup van proposar el davanter nigerià. El City el va fitxar per cedir-lo al Girona on, però, està a l'ombra de l'encert golejador d'Stuani.