Sandaza està pendent de la decisió del club

L'aventura de Fran Sandaza al Ah-Ahli de Qatar ha arribat el seu final. Després de no ser inscrit al mes d'octubre el davanter toledà ha quedat desvinculat del club asiàtic aquest mes. Sandaza, que era a l'Al-Ahli cedit pel Girona és a l'espera ara de la decisió del club blanc-i-vermell. De moment, ningú de l'àrea esportiva s'hi ha posat en contacte per comunicar-li si el dia 2 ha de ser a Montilivi a entrenar-se o bé si li donen permís per buscar-se equip. El futbolista castellà té contracte fins al juny del 2018 amb el Girona.