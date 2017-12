Els últims de posar-s'hi

La victòria contra el Getafe de fa deu dies a Montilivi (1-0) va impulsar el Girona fins als 23 punts a la classificació situant-lo a tocar de les places de Lliga Europa. Al mateix temps i, d'acord amb un pacte de vestidor entre el tècnic i la plantilla, Pablo Machín va concedir vacances al grup fins al dia 2 de gener. Això sí, el sorià va recordar que feia la concessió d'allargar les vacances de Nadal fins passat Cap d'Any amb la condició que l'equip competís bé a Eibar. A Ipurua però, res va sortir bé i el Girona en va sortir escaldat en el pitjor partit des de principi de temporada (4-1). Tanmateix, la planificació esportiva estava ja decidida i no s'ha tocat. El fet d'haver quedat eliminats de la Copa del Rei fa que els gironins no tornin a la competició fins el dia 6 de gener i s'estalviïn disputar l'anada dels vuitens de final de la competició el dia 3. De totes maneres, els de Machín disposaran de només 4 dies per preparar el proper partit de Lliga a Mestalla contra el València, diumenge 6 (1/4 de 5). Tot plegat farà que el Girona sigui l'equip de tota la categoria que més tard reprendrà els entrenaments. Més que els altres conjunts que també van ser eliminats de la Copa.

D'aquesta manera la plantilla del Girona gaudirà d'11 dies de vacances des que l'equip va tornar d'Eibar dijous passat de matinada. No serà fins al proper dimarts dia 2 de gener que s'iniciaran els entrenaments amb una doble sessió. Tot i això, són uns quants els jugadors de la plantilla que estan treballant pel seu compte per mantenir-se en forma o bé continuar millorant de les seves respectives lesions. De fet, aquests dies diversos jugadors com Eloi Amagat, Marc Muniesa o el tercer porter, José Aurelio Suárez, han publicat imatges a les xarxes socials on se'ls veu treballant la seva preparació física.

Mentre als jugadors del Girona encara els resten sis dies de vacances, la resta d'equips de mica en mica anirà tornant a la feina. Ahir ja ho van fer el Leganés i el Las Palmas, amb la primera sessió de Paco Jémez com a nou entrenador dels canaris. Avui serà el torn de Màlaga, Reial Societat, Llevant, Sevilla i Atlètic de Madrid, mentre que demà ho farà la gran majoria: València, Getafe, Alabès, Athletic Club, Vila-real, Betis, Eibar i Espanyol. Per dissabte ho deixen Reial Madrid, Celta, Deportivo de la Corunya i el Barça. En el cas del Barça, els jugadors sud-americans Leo Messi, Mascherano i Luis Suárez gaudiran de de tres dies més i s'incorporaran el dia 2, com el Girona. Resulta si més no estrany veure com equips que, com el Girona ja no són a la Copa del Rei, tornin a la feina força abans que els blanc-i-vermells. És el cas de la Reial Societat, el Betis, l'Eibar o el Getafe, entre d'altres.



Entrenament a portes obertes

Com és habitual cada temporada durant aquestes dates, el Girona realitzarà un entrenament de portes obertes en què el públic podrà presenciar la sessió. El club encara no té clara la data però hauria de ser el dia 2 o bé el 3, ja que els dels dies posteriors, normalment, solen ser a porta tancada. A més a més, la setmana vinent la plantilla també farà la tradicional visita a l'Hospital Josep Trueta per visitar els nens que hi estiguin ingressats.

Caldrà veure també en quin estat físic arriben els lesionats Muniesa i Pedro Alcalá, absents les darreres setmanes i Pere Pons, que no va jugar al camp de l'Eibar dijous passat també per culpa de problemes físics.