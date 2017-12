La visita a la Rosaleda serà el dissabte 27 a 2/4 de 7

Després que dimarts, la Lliga fes públic l'horari de la 20a jornada, en què el Girona visitarà el Wanda Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid (diumenge 21 a 1/4 de 5), ahir es va conèixer el de la 21a. Serà el segon desplaçament consecutiu a la segona volta, en què el Girona visitarà La Rosaleda per jugar contra el Màlaga. El partit es disputarà el diumenge 27 a 2/4 de 7 del vespre i serà el primer de la història que el Girona jugui a l'estadi andalús. Al Màlaga hi juguen els exblanc-i-vermells Cifuentes i Keko Gontán.