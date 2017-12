La porta de sortida és oberta

A tres dies perquè s'obri el període hivernal per fitxar, el Girona està atent a qualsevol operació que pugui «millorar» l'actual plantilla. Aquest, juntament amb el «d'ajudar a fer créixer el projecte esportiu» són els discursos oficials que han sortit de les boques dels responsables els darrers dies. L'han fet servir el director esportiu Quique Cárcel, l'entrenador Pablo Machín i fins i tot el president Delfí Geli. El que segurament va anar una mica més enllà va ser el tècnic sorià que, després de la derrota a Eibar, se li va escapar que troba a faltar, entre d'altres coses, «un recanvi» per a Cristhian Stuani. des de l'àrea esportiva s'està treballant per reforçar l'equip durant el proper mes de gener, però qualsevol operació passa també per no superar el límit salarial destinat a la plantilla. Sembla força clar, no obstant això, que hi haurà fitxatges durant aquest mercat d'hivern i això implicarà que hi hagi moviments també de sortida.

En aquest sentit, els números canten i hi ha alguns jugadors que ho tenen negre per tenir minuts aquesta segona volta veient la confiança que els ha fet Machín durant la primera. Homes com Farid Boulaya o Marlos Moreno no han comptat gens per al tècnic i podrien fer les maletes en els propers dies. De fet, Cárcel ja va reconèixer fa força setmanes que el francoalgerià molt possiblement seria cedit a partir del gener. Boulaya, que venia d'un any en blanc i ha patit diversos problemes físics, tan sols ha participat una estona en el partit de tornada de Copa del Rei al camp del Llevant. Boulaya compta amb cartell al futbol francès, per la qual cosa no seria d'estranyar que algun equip de Primera o bé de Segona francesos en demanessin la cessió.

Pel que fa a l'extrem colombià, tan sols ha disputat 13 minuts en la derrota contra el Barça a Montilivi (0-3). Marlos Moreno ja no va ser a Eibar perquè era fora de Catalunya resolent uns assumptes burocràtics. El seu perfil d'extrem de tota la vida fa que Machín no li hagi trobat encaix al seu sistema. I això que en els dos partits de Copa del Rei que va disputar contra el Llevant no va oferir males sensacions, al contrari. Ahir mateix, diverses fonts vinculaven el futur Marlos Moreno al futbol colombià (Millonarios o Deportivo Cali) i fins i tot al Flamengo brasiler. La presència de l'entrenador colombià Reinaldo Rueda al Fla podria acostar-hi Marlos Moreno. En aquest sentit caldrà conèixer les intencions primer del jugador i després també del Manchester City, propietari dels drets del jugador, respecte de si veu amb bons ulls la seva sortida del Girona i una nova cessió.

El capità Eloi Amagat és, juntament amb Boulaya, l'únic futbolista que encara no s'ha estrenat a la Lliga. Tot i això, és poc probable que deixi l'equip aquest hivern. D'altres homes amb pocs minuts fins ara són Carles Planas, Michael Olunga, Douglas Luiz i Larry Kayode. Pel que fa al brasiler, els seus representants van anunciar fa unes setmanes que acabaria la temporada al Girona.

El missatge -després suavitzat- de Machín en què demanava un recanvi per a Stuani deixa en un lloc complicat els altres dos davanters centre de l'equip. El bon rendiment d'Stuani no els ha donat gaires opcions i quan els ha tocat jugar no han estat gaire encertats. A més a més cap dels dos ha vist porteria encara. Olunga, que està cedit pel Guizhou Zhicheng xinès, només ha estat titular contra el Barça i ha jugat tres estones més de suplent a la Lliga. En canvi, Kayode va ser titular a Leganés i la Corunya i ha ensenyat alguna cosa més que el kenià. Cedit pel Manchester City, Kayode està a gust a Girona però algun equip de la lliga francesa i el Bursaspor turc haurien trucat a la seva porta per incorporar-lo aquest gener en cas que deixi Montilivi.

La sortida d'algun dels dos davanters dependrà segurament de l'arribada de nous atacants. Si finalment no es produeix cap entrada, difícilment cap dels dos se n'aniria. Mentrestant, Planas té contracte fins al 2020 i de moment no es planteja cap sortida. Les lesions i el seu perfil de lateral més defensiu han fet que Machín només l'hagi utilitzat en un partit.