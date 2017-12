Girona FC: La via d'una nova cessió del City

Pablo Machín vol un davanter, i segurament també un carriler més i un altre central; mentre que Quique Cárcel continua aferrat al discurs de només «portar algú que ens pugui a fer créixer el projecte esportiu» i des de Manchester Ferran Soriano insisteix en les virtuts del sistema de captació de talent del City Football Group. És a dir el grup de seixanta analistes que varen proposar el fitxatge de Larry Kayode. Amb jugadors com Boulaya i Marlos Moreno en la rampa de sortida i altres com Carles Planas, Olunga i, fins i tot, Douglas Luiz, jugant ben poc sembla clar que el Girona intentarà fitxar aquest mercat d'hivern. Encara que no hi hagués cap sortida que alliberés massa salarial, que n'hi haurà, el club de Montilivi disposa de prou marge per fitxar, com a mínim, un jugador o dos.

A l'estiu, en el moment de confeccionar la plantilla, el Girona ja va rebre un bon grapat de cessions del Manchester. La més productiva és la de Pablo Maffeo, titular indiscutible per a Pablo Machín, que està fent una gran temporada a Girona i a qui molts veuen el curs vinent jugant, o com mínim fent la pretemporada, al primer equip del City. Les altres cessions no han estat tan exitoses: Douglas Luiz, Aleix García, Larry Kayode i Marlos Moreno. Aquest últim, un extrem colombià que la temporada passada els anglesos ja tenien en préstec al Deportivo de la Corunya, no ha trobat manera de fer-se un lloc en l'esquema de Pablo Machín. Ha jugat ben i poc i semblar tenir poc futur a Montilivi on Douglas Luiz, Kayode i Aleix García han anat jugant sense fer-se, però, un lloc a l'equip titular. El cas d'Aleix García és un bon exemple de les virtuts i perills de la via de la cessió de les joves perles que els anglesos han anat polint a la seva City Football Academy. El migcampista d'Ulldecona té molt talent. Tècnicament és un dels millors jugadors de la plantilla del Girona, però sense una experiència competitiva real, més enllà de categories inferiors i algun partit molt esporàdic amb el primer equip del City, té complicat treure el lloc a gent amb la voracitat per aferrar-se a la Primera Divisió com és el cas de Pere Pons, Portu, Granell, Timor, Borja García...

A l'estiu Domènec Torrent parlava que al Girona li convenia que el City li cedís « jugadors contrastats que puguin ajudar el Girona a mantenir-se, el Girona no necessita ara jugadors joves per foguejar, nanos que diguem que els enviem allà a buscar minuts». Un perfil de jugadors experimentats que, però, el City no tenia aquest estiu o que no varen voler venir a Montilivi a jugar en un equip desconegut que s'estrenava a Primera Divisió. L'irlandès Patrick Roberts va preferir tornar a anar al Celtic de Glasgow, on ha jugat sis partits de lliga i 3 de Champions abans de lesionar-se el novembre al camp del Motherwell (s'espera que torni a finals de gener) ; mentre que el central belga Jason Denayer va optar pel Galatasaray, on està jugant bastant: 13 partits a la lliga turca.

Ara mateix, a menys que el City repeteixi una operació com la de Kayode, a qui van fitxar de l'Àustria de Viena per enviar-lo a Montilivi, el club anglès només té jugadors molt joves per oferir al club de Montilivi. Algun nom enlluernador, com el del malagueny Brahim Díaz, però res que asseguri un rendiment immediat dins de l'inalterable esquema de joc de Pablo Machín. I, com va passar en el cas de Roberts i Denayer, el fet que el Girona vagi desè a Primera Divisió no està clar que motivi suficientment per venir jugadors joves que ja han vist en els casos de Douglas Luiz, Aleix Garcia o Marlos Moreno que Machín no regala els minuts. Ni els posa fàcils.

Brahim Díaz va anar convocat dimarts en el partit que el City va guanyar al camp del Newcastle, però no va jugar. De fet, el malagueny encara no ha debutat aquesta temporada a la Premier League i només ha anat convocat dos cops: dimarts al camp del Newcastle i el novembre en un City-Southampton. A la Copa de la Lliga ha jugat un partit, contra el Leicester, i on se la vist més ha estat a la Lliga de Campions: dues estones contra el Xakhtar Donetsk i davant el Feyenoord. El paper de la resta de talent dels City ha estat el mateix, o menys, que el de Brahim Díaz: entrenar-se cada dia a les ordres de Pep Guardiola amb el primer equip però jugar ben poc. L'esquerrà ucraïnès Oleksandr Zinchenko, que ja té 21 anys i va passar per una cessió al PSV Eindhoven el curs passat, porta un partit a la Premier, el de fa un parell de setmanes al cam del Swansea, dos a la Copa de la Lliga (Wolverhampton i Leicester), però no ha arribat ni anar convocat en Champions. El central Tori Adarabioyo ha debutat en Champions, però ni a la lliga ni a la Copa i el davanter Lukas Nmecha només va tenir mitja horeta en el partit de Copa de la lliga contra el Leicester.