Gayà ja s'entrena amb el València, que espera Murillo i Gabriel

El defensa del València José Luis Gayà es va incorporar ahir al matí la feina amb el grup en la segona sessió d'entrenament després de les vacances de Nadal la qual tampoc va poder dirigir l'entrenador Marcelino García Toral, que està en repòs després de l'accident de trànsit que va patir dissabte 23. Gayà, després de superar els seus problemes musculars, va completar la sessió matinal després de quinze dies de baixa. D'aquesta manera, el lateral de Pedreguer sembla que podria estar disponible per enfrontar-se diumenge que ve al Girona. La sessió de treball es va centrar en aspectes tàctics i va comptar amb la presència de diversos jugadors del filial, ja que encara no van estar amb el grup els joves Carlos Soler, Javi Jiménez, tots dos lesionats. Tampoc hi van ser Gabriel Paulista i Jeison Murillo, que van tornar de les seves vacances al Brasil i Colòmbia, respectivament, tot i que Murillo també està lesionat.

El València disputarà el seu primer partit de 2018 dimecres 3 de gener a Las Palmas en un duel corresponent a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei abans de rebre el Girona a Mestalla el diumenge 7. A la tarda, l'equip va realitzar una altra sessió d'entrenament oberta al públic.

D'altra banda, l'extrem Rober Ibáñez jugarà cedit aquesta segona volta a l'Osasuna després que el Getafe s'hagi fet amb els seus serveis. El jove jugador no entrava als plans de Marcelino García i ha acabat acceptant la proposta del Getafe. Tot i això, Ibáñez acabarà la temporada a Segona A.