El Girona és un dels tres únics equips que han batut el City aquesta temporada

El Manchester City pot igualar avui el rècord del Bayern de Munic de victòries consecutives a la Lliga (19) si és capaç de superar el Crystal Palace a Londres. Un rècord a mans precisament també de l'actual tècnic citizen, Pep Guardiola, de quan entrenava el conjunt bavarès. La ratxa del Manchester City aquesta temporada és extraordinària i treu més d'una desena de punts d'avantage a Manchester United i Chelsea, dos perseguidos que el veuen amb llargavistes. Tan intractable es mostra el conjunt de Guardiola aquest curs que tans sols ha cedit un empat i d'això ja en fa uns quants mesos. Va ser en la segona jornada de Lliga a finals d'agost al camp de l'Everton (1-1). Des d'aquell dia, el City només ha encadenat victòries a la Premier fins arribar a les 18 i situar-se a les portes d'igualar i superar el rècord Bayern.

La temporada del City també està sent immaculada a Europa on ha comptat els seus partits per victòries a la Champions tret de l0'última jornada on va caure al camp del Xakhtar en un partit en què ja no s'hi jugava res (2-1). Va ser la primera derrota de la temporada dels citizens en partit oficial. El conjunt ucraïnès va tenir l'honor de ser el primer de batre l'intractable City però abans, a l'estiu, el Girona també ho havia aconseguit. Va ser en el Trofeu Costa Brava que gironins i citizens van disputar a Montilivi i que va acabar amb 1-0 pels de Pablo Machín. Un resultat que va fer trempar l'afició gironina i que, arran de la bestial trajectòria dels anglesos a posteriori, adquireix més trascendència. Aquell dia, un solitari gol de Portu a la primera part va servir per vèncer un City que formava amb homes importants com Danilo, Stones, Bernardo Silva, Sané o Sterling, entre d'altres.

A part del Xakhtar i el Girona, el Manchester United també ha estat capaç de vèncer el City aquest curs. Va ser en el primer amistós de pretemporada a Houston per 2-0.