El Girona multiplica per 15 els ingressos de televisió en tan sols cinc temporades

El Girona ha multiplicat en tan sols cinc temporades els seus ingressos per drets de televisió per 15 gràcies a l'ascens a Primera Divisió. Si la campanya 2013/14, en què l'equip va evitar el descens a Segona B gràcies a la reacció protagonitzada en els últims 13 partits, des de l'arribada de Pablo Machín, el club va rebre 2,5 milions en concepte de televisió, aquest curs la xifra s'enfila fins els 38,8, un salt de qualitat impensable a Montilivi. I això que, tot i ser una pluja de diners molt elevada, és la més baixa de tots els clubs de la màxima categoria. Un altre capítol d'ingressos que també ha crescut en els darrers cinc anys és el que fa referència a taquilles i abonats. Del mig milió d'euros recaptat la campanya 2013/14 s'ha passat als 2,4 milions que s'han pressupostat per l'actual exercici. Cinc vegades més que cinc temporades enrere.

La junta general d'accionistes va aprovar abans de Nadal, el 22 de desembre, un pressupost de 44,5 milions, rècord absolut de la història del club i que multiplica també per 5 el del curs passat a Segona, que s'enfilava fins als 9. En el capítol d'ingressos, crida l'atenció el salt que han fet les partides de drets de televisió i la de taquilles i abonats. En canvi, el capítol de subvencions continua força reduït i dels 364.000 euros de fa cinc temporades, es passa en l'actual als 464.000, una xifra fins i tot una mica inferior als 477.000 de l'anterior exercici.



Pluja de milions

En drets de televisió l'augment potencial és molt significatiu. De fet aquesta és la principal partida d'ingressos del club. Si la lliga 2013/14 el Girona va rebre dels operadors 2,5 milions, un any més tard ja eren 2,7 i la campanya 2015/16 ja es va fer un salt de qualitat important amb 5,2 milions. La temporada passada, un cop aprovat el Reial Decret i el nou sistema de venda centralitzada dels drets per part de la Lliga, els gironins rebien 6,1 milions, que ara, amb l'ascens a Primera, s'han incrementat fins als 38,8.

En referència als ingressos per venda d'entrades i abonaments, la diferència també és molt elevada. Fa cinc temporades tot just es va ingressar mig milió. La campanya passada aquesta xifra ja es va duplicar, passant a un, i ara, amb l'oferta de futbol d'elit, el pressupost preveu arribar als 2,4 milions. Cal tenir present que Montilivi ha augmentat l'aforament (de 9.200 a 13.500 seients) i que també s'han apujat els carnets com a conseqüència de l'ascens i de la possibilitat de veure a l'estadi, cada quinze dies, els millors equips de futbol de la lliga espanyola. La mitjana d'assistència, fins ara, s'ha situat en més de 10.000 espectadors, amb plens pràcticament absoluts coincidint amb les visites del Barça i del Madrid. A més el club ha passat de tenir 5.029 abonats la campanya 2013/14 a superar els 9.000 en la present i tenir llista d'espera per a noves altes. En l'aspecte social també destaca que el club ja té setze penyes oficials, que representen més de 2.000 persones.

L'ascens i la nova propietat també han reactivat la partida d'ingressos comercials, passant de 357.000 euros fa cinc temporades, als 1,8 milions previstos per a l'actual. El Girona, a més, segueix cercant un patrocinador principal per a la samarreta, i segons va posar de manifest Ferran Soriano, director executiu del Manchester City, durant la junta d'accionistes del mes passat, el club no es vol precipitar. Hi podria haver novetats en els pròxims mesos o, si no fos possible tancar-ho en el present curs, ja de cara a la propera temporada.

Que els ingressos del Girona s'hagin disparat equival, també, a un substancial augment de la despesa, sobretot la generada pel personal (plantilla i tècnics, bàsicament). Així si fa cinc temporades es van gastar 3,6 milions d'euros en aquest apartat, aquest curs els números augmenten fins als 29 milions. La temporada passada les primes de l'ascens a Primera ja van disparar aquest apartat del pressupost fins als 11 milions, provocant un dèficit de 5,5 que, amb tot, el Girona espera recuperar en breu gràcies als ingressos generats pel debut a Primera. Aquesta temporada el límit salarial del club està situat per la Lliga en 27 milions d'euros, xifra que situa els de Montilivi en l'avantpenúltima posició de Primera. Només l'Eibar i el Las Palmas poden invertir menys diners en la plantilla. Tot i això, la direcció esportiva té prou marge de maniobra, encara, per reforçar l'equip en el mercat d'hivern que es va obrir ahir. Un davanter i un central, a banda de possiblement un carriler dret, són les peces que el club intentarà trobar.