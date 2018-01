El Girona torna a la feina pendent de l'evolució de Muniesa i Alcalá

El Girona posa avui punt i final a onze dies de vacances aprofitant l'aturada nadalenca de la Lliga. Una doble sessió, al matí a Riudarenes, i a la tarda, a Montilivi, servirà per començar a posar a punt els jugadors de cara al partit dedissabte que ve a Mestalla contra el València. Els gironins, desens amb 23 punts, van tancar el 2017 amb el desencís d'Eibar (4-1), però encara tenen dues jornades per davant abans no s'acabi la primera volta per millorar aquest registre i encarar la segona part de la competició amb més de mitja permanència a la butxaca.

Dos són ara mateix els grans centres d'interès de la plantilla, més enllà de les altes i baixes que es puguin produir amb l'obertura del mercat d'hivern. Marc Muniesa i Pedro Alcalá, dos centrals que van començar el campionat com a titulars però que s'han vist afectats per les lesions, podrien enfilar la recta final de la seva recuperació. Almenys això es desprèn del missatge que tots dos futbolistes van penjar a Twitter diumenge, on se'ls veia al gimnàs de Montilivi, treballant. «Darrer dia de l'any i seguim treballant», escrivia Alcalá, inèdit des de finals de setembre, afegint els hashtags «ja arribem» i «fitxatges d'hivern».

La mateixa fotografia la va aprofitar també Muniesa, que no juga des que va lesionar-se a finals del partit contra l'Alabès, el mes passat. El defensa de Lloret evoluciona bé de la seva lesió (una ruptura completa de la inserció distal del lligament tibioperoneal del turmell dret) i el cap de setmana passat va treballar a l'estadi. Dissabte sobre la gespa de l'annex de Montilivi tocant pilota en un circuit dissenyat pels preparadors físics i fisioterapeutes del club, i l'endemà, amb Alcalá al gimnàs, tal com van revelar ells mateixos a Twitter. Avui en el retorn de l'equip als entrenaments serà una bona ocasió per determinar si estan en condicions de tornar-se a integrar al grup o si, pel contrari, encara necessiten uns dies més al marge.

Malgrat que el retorn oficial a la feina és avui, diversos futbolistes com Muniesa i Alcalá, però també Eloi, Granell i Aday, han avançat feina durant les vacances. Pablo Machín ha programat una doble sessió, al matí a Riudarenes i a la tarda a Montilivi, per començar a cremar els torrons i pensar en el partit contra el València que servirà per reprendre la lliga. El rival encara no es pot centrar en la preparació del partit perquè abans, demà, ha d'afrontar l'anada dels vuitens de final de la Copa a Las Palmas. Diumenge els valencians van fer el darrer entrenament de 2017 amb la novetat de Gabriel Paulista, ja de retorn al grup. Rober Ibáñez va quedar-se al gimnàs i Carlos Soler, Murillo i Javi Jiménez van seguir amb el seu procés de recuperació, segons informava el mateix club.

El València, que havia iniciat la Lliga amb molta força, només ha guanyat un dels últims cinc partits (contra el Celta, 2-1), i ha perdut els dos darrers (Eibar i Vila-real), tot i que es manté tercer a la classificació. Abans d'aquesta mala ratxa actual l'equip de Marcelino havia enllaçat vuit triomfs consecutius. A Mestalla, però, abans de pensar en la Lliga els il·lusiona la Copa, on veuen opcions d'arribar lluny aquesta temporada.