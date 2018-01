El Girona fa la tradicional visita a l'hospital Josep Trueta

Un any més, el Girona ha volgut estar al costat de la mainada en aquestes dates tan assenyalades i el club ha realitzat avui la tradicional visita a l'àrea de Pediatria de l'Hospital Josep Trueta de la ciutat. En una jornada d'allò més diferent, una petita representació de l'entitat encapçalada pel president Delfí Geli ha repartit regals, somriures i il·lusió entre els més menuts.

Al mandatari l'acompanyaven el tècnic Delfí Geli, el treballador de l'àrea social Albert Mateos i alguns membres de la primera plantilla com el porter Gorka Iraizoz, el defensa Marc Muniesa i els migcampistes Eloi Amagat i David Timor. El grup, acompanyat per integrants de l'equip mèdic i d'infermeria del centre, han recorregut aquesta tarda les habitacions de la planta infantil repartint alguns articles de marxandatge del club. A part, també s'han deixat fotografiar i s'han fet un fart de signar autògrafs.