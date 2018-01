Marc Muniesa treballa amb total normalitat en el primer entrenament de l'any

Els Reis Mags s'han avançat aquest any i a Pablo Machín li han portat, només encetar-se l'any, un regal que de ben segur que rondava pel cap al tècnic sorià. Marc Muniesa, un dels seus pilars en defensa i titular indiscutible sempre que ha estat en condicions de jugar, va entrenar-se ahir en la primera sessió del 2018. Com si res, com un més. Ni rastre de la lesió que va patir el mes passat, en el fatídic partit davant l'Alabès a Montilivi. Tot i que se l'esperava per una mica més endavant (s'havia parlat d'un mes i mig o fins i tot dos mesos de baixa), el lloretenc ja ha reaparegut i encara que no té l'alta mèdica, podria reaparèixer ben aviat. Qui sap si aquest dissabte al camp del València, encara que podria ser una mica agosarat.

La de Muniesa va ser la principal novetat en el primer dels dos entrenaments que ahir va dirigir Pablo Machín. Al matí, va tocar Riudarenes mentre que Montilivi es va encarregar d'acollir la sessió de la tarda. Totes dues, a porta tancada. Però tot i així, va quedar bastant clar qui hi havia i qui no. No hi va faltar el central lloretenc, que ha deixat enrere una ruptura completa de la inserció distal del lligament tibioperoneal del turmell dret. Una lesió que l'havia fet perdre's els partits contra l'Espanyol, Getafe i Eibar. Tot i que semblava que Machín hauria d'esperar més per tenir-lo a les seves ordres, Muniesa ha fet els deutes i s'ha recuperat ben ràpid. Ha aprofitat les vacances per posar-se a punt i l'últim cap de setmana va deixar-se caure per Montilivi per seguir treballant. Ahir era un més de la sessió.

L'altre central que també estava tocat, Pedro Alcalá, encara haurà d'esperar una mica més per reincorporar-se. No hi ha comunicat mèdic, ni tampoc ningú ha dit res al respecte, però el murcià ahir no va trepitjar la gespa, sinó que va seguir fent treball de recuperació al gimnàs. Si més no, la intenció és que aquest mes de gener torni a treure el cap pels camps d'entrenament. El propi Girona aportava la seva dosi d'optimisme al tema penjant una fotografia d'Alcalá, d'ahir mateix, acompanyada del següent text: «Cada dia millor... ànims Alcalá!». Ha hagut de buscar-se la vida Pablo Machín sense tots dos en aquest tram final d'any; un període en què també va haver de lamentar la baixa de Bernardo, encara que el colombià va reaparèixer més aviat. Aquest contratemps va fer evident que el Girona, que utilitza sí o sí un sistema de tres defenses a l'eix, no en feia prou amb només cinc centrals a la plantilla. Veient el panorama, la idea de reforçar l'equip en aquest aspecte al mercat d'hivern ha guanyat enters, encara que es trobés en David Timor una solució d'urgències que ha funcionat prou bé. Ara amb Muniesa a punt per tornar i amb Alcalá encarant el tram final de la seva recuperació, caldrà veure quin és el camí que escull la direcció esportiva: si aposta per fitxar un sisè central o si se la juga i decideix acabar la temporada amb les peces que té.



Algunes absències

I dels que hi eren, als que no. Perquè Machín, ahir al matí en la primera sessió de l'any, també va haver de lamentar alguna baixa. Una d'elles va ser la de Farid Boulaya. El migcampista, inèdit aquest curs (no ha tingut minuts a la Lliga ni tampoc a la Copa), és a punt de fer les maletes i marxar cedit a un equip de Segona o a l'estranger. La seva absència despertava alguna sospita, però el club es va afanyar a concretar que Boualaya estava malalt i que, per això mateix, no s'havia entrenat.

Tampoc hi era Larry Kayode. El davanter, que va marxar al seu país per passar les vacances, ha tingut una sèrie de problemes burocràtics que li han impedit poder ser a temps a Girona per reincorporar-se als entrenaments. Fins que no els resolgui, no podrà viatjar. Caldrà veure com evoluciona aquest cas en els propers dies, perquè si Kayode no torna aviat, serà baixa per al partit d'aquest dissabte a Mestalla. El tercer en discòrdia que es va perdre la sessió de Riudarenes va ser Johan Mojica. El colombià també havia viatjat a la seva terra per retrobar-se amb els seus familiars. Tot i que sí que va poder fer les maletes i tornar cap a casa, ahir encara no havia arribat a temps, per la qual cosa no es va poder entrenar amb els seus companys al matí. Sí que va poder-ho fer en la sessió de la tarda a l'estadi de Montilivi.