«Volem tornar a ser aquell Girona intens i que mossega»

Poc s'ho podia imaginar Cristian Portugués uns anys enrere que, tot sent cadet i entrant a formar part del València, algun dia el seu nom seria reconegut a la Primera Divisió. No pas per l'equip de Mestalla, tot i que allà hi va viure «grans anys» i en guarda «molt bons records i amics». S'hi va estar bastant de temps al club, fins al punt d'anar cremant etapes tot debutant amb el segon equip i també amb el primer, en partit de la Lliga Europa (contra el Dinamo de Kíev) i també de Primera Divisió (al camp del Rayo Vallecano). No va acabar de donar el salt definitiu amb els grans i li va tocar buscar-se la vida. A l'Albacete per començar i després, al Girona. Ha estat a Montilivi on ha acabat d'explotar, amb un any espectacular a Segona A i una temporada brillant a la màxima categoria. Suficient perquè alguns equips hagin trucat a la seva porta. Inclòs el propi València. Passat, present i qui sap si també futur es veuran les cares aquest dissabte a Mestalla en una cita d'allò més «especial».

El de Beniel va ser l'encarregat, ahir a Riudarenes, de parlar per als mitjans de comunicació. Va dir la seva sobre l'actualitat del Girona i com no, també va tenir paraules sobre el València. «Ens espera un partit complicat contra un dels grans, que està fent un gran any i disposa d'una gran plantilla. És un conjunt molt equilibrat, ràpid a dalt que tracta bé la pilota però que també és perillós a la contra. Ve d'uns anys més fluixos tot i que ara està demostrant que és un equip de Champions i que lluitarà fins al final per la Lliga», valorava. També va recordar el seu passat. «Vaig estar-hi molt de temps. És el club que em va formar i hi vaig viure uns grans anys. En tinc bons records, tot i que no vaig acabar de tenir continuïtat», deia, abans de parlar de Gayà i de Lato (Antonio Latorre) com els futbolistes amb qui va coincidir que encara vesteixen la samarreta del València. Tot i admetre que els espera una veritable prova de foc, Portu admetia que al vestidor hi ha ganes d'encetar el 2018 amb un bon resultat, sobretot després del 4-1 encaixat a finals de desembre al camp de l'Eibar. «Estem dolguts pel que va passar aquell dia i sortirem al dos-cents per cent. Volem tornar a ser aquell Girona intenst, que mossega i pressiona».

Explicava també que la plantilla ha «desconnectat» durant les vacances i que tant ell com els seus companys «hem tornat amb moltes ganes» de seguir sumant punts. «L'equip s'ha guanyat el premi de poder descansar tants dies, pels punts que tenim i per estar a la zona privilegiada», deia abans de demanar que el 2018 sigui «com a mínim igual o fins i tot millor» que l'any anterior. Va acabar parlant del seu futur i dels rumors que diuen que d'altres clubs (inclòs el València) li van al darrere. «Estic centrat aquí. A Girona m'hi trobo a gust. Penso a treballar i ajudar l'equip. El que vingui, vindrà»