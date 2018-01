El Girona reparteix somriures en la tradicional visita al Trueta

S'ha acabat convertint en tota una tradició i aquest 2018 tampoc ha faltat a la cita. El Girona, a tocar de Reis, ha tornat a realitzar la tradicional visita a l'hospital Josep Trueta de la ciutat. Una jornada d'allò més diferent que ha servit per repartir il·lusió i somriures entre la mainada ingressada a la zona pediàtrica del centre hospitalari.

En un principi, la visita estava prevista per ahir al matí, però es va acabar realitzant a primera hora de la tarda. La culpa la va tenir l'entrenament de l'equip, que es va allargar més del compte. A quarts de quatre, una petita representació del club es va deixar caure pel Trueta. L'encapçalava el president, Delfí Geli, que estava acompanyat per l'entrenador de la plantilla, Pablo Machín, i l'encarregat de l'àrea social Albert Mateos. Tampoc hi van faltar alguns futbolistes. Els escollits, aquest any, van ser el porter Gorka Iraizoz, el central Marc Muniesa, així com també els migcampistes Eloi Amagat i David Timor. Tots ells van portar regals de tota mena als nens i nenes ingressats a Pediatria del centre. El grup, acompanyat per alguns dels integrants de l'equip mèdic i d'infermeria, van recórrer les habitacions de la planta infantil tot repartint alguns articles de marxandatge del club, deixant-se fotografiar i signant un munt d'autògrafs. La visita no va passar gens desapercebuda per la mainada, que va rebre als jugadors, i també els seus regals, amb un somriure d'orella a orella. La d'ahir és una de les moltes vegades que el Girona, com a club, ha estat present al Trueta per aquestes dates. Una iniciativa que, per exemple, també ha dut a terme un dels altres clubs de la ciutat: l'Spar Citylift Girona. Ara fa pocs dies, les jugadores Rosó Buch, Kristina Alminaite i Núria Martínez van ser les encarregades de saludar la mainada en representació a l'entitat gironina.