Granell «acosta postures» amb el Girona per renovar

La renovació o no d'Àlex Granell pel Girona va camí de convertir-se en un dels culebrots d'aquesta temporada. Ja fa temps que se'n parla i a mesura que avancen les setmanes, se n'escriuen nous capítols. No és que canviïn gaire les coses, però el tema va girant cap a una direcció, quan fa ben poc semblava que s'encaminava cap a una altra o, si més no, tot plegat estava en un incòmode stand by que començava a neguitejar a una part de l'afició. Granell acaba contracte el proper 30 de juny i des que va encetar-se l'any que té total llibertat per negociar amb qualsevol altre equip. Fa temps que des de Montilivi se li va al darrere per renovar, però de moment les propostes que se li han posat al damunt de la taula no l'han acabat de convèncer. Ara, però, sembla que la cosa està canviant.

Ho diu el propi Granell, en unes declaracions que recull el programa Tot és un joc de La Xarxa. Amb ben poques frases, va deixar clar que la seva renovació, tot i que ni de bon tros està feta, està més a prop. «El tema encara no està tancat i hi ha un munt de converses, però sí que puc dir que les postures es van acostant. Queda molta temporada i el meu contracte no s'acaba al gener, sinó al juny. Si fa uns mesos deia que ho veia tot molt lluny, ara sembla que la cosa està més a prop», reflexionava.

Tot i que té el tema en ment, Granell també pensa en el primer partit d'aquest 2018, al camp del València. Un duel «molt complicat», com ell mateix valora. «Haurem de saber partit, tot i que aquesta és una de les nostres virtuts. Potser no ens deixaran ser massa brillant amb la pilota als peus, però tenim qualitats per sortir bé a la contra. Encara que no serà fàcil, estem convençuts que podrem tirar endavant el partit».