Kayode, incapaç de resoldre els seus problemes burocràtics, serà baixa a Mestalla

Si un miracle no ho arregla, Pablo Machín es quedarà sense un dels seus davanters per al primer partit d'aquest 2018. Larry Kayode serà baixa a València, i no pas perquè pateixi cap lesió, ni tampoc per decisió tècnica. El davanter encara no s'ha reincorporat als entrenaments després de les vacances per culpa d'uns problemes burocràtics que el mantenen retingut al seu país. Tot i el munt d'intents per desencallar la situació, Kayode segueix sense poder arreglar la paperassa, perquè ahir encara no havia pogut fer les maletes per tornar cap a Girona. El nigerià no va ser al penúltim entrenament abans de marxar avui cap a València. Tampoc Fardi Boulaya, que continua refredat. També serà baixa, encara que fins ara no ha jugat un sol minut i el club el vol cedir durant el mercat d'hivern.



140 entrades

El club va tancar ahir al migdia el període de venda d'entrades per al partit de València. Cada localitat, ubicada a la zona visitant de Mestalla, tenia un cost de 25 euros. En total, han estat 140 les entrades que s'han venut entre el dimarts i dijous d'aquesta setmana.