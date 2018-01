Muniesa queda fora de la llista per viatjar a València

El Girona ha fet oficial la llista de jugadors que aquesta mateixa tarda viatjaran cap a València per jugar demà a Mestalla el primer partit de l'any. En aquesta convocatòria encara no hi és Marc Muniesa. El central, lesionat ara fa un mes, ha entrenat amb normalitat al llarg d'aquesta setmana, però Pablo Machín ha preferit descartar-lo i reservar-lo per la propera jornada, l'última de la primera volta. "Tot just aquesta és la primera setmana que entrena amb el grup. N'esperarem una més perquè pugui estar al cent per cent", ha explicat el tècnic en roda de premsa.

Juntament amb Muniesa, tampoc estan convocats Carles Planas, Eloi Amagat, Larry Kayode, Farid Boulaya i Pedro Alcalá. En canvi, reapareixen respecte el duel al camp de l'Eibar futbolistes com Pere Pons, Àlex Granell i Marlos Moreno.

Del partit i del proper rival, Machín ha admès que el València "espanta una mica" si es mira la classificació, i ha parlat d'un equip "súper ben treballat" que ho està fent "molt bé" després d'uns "anys de dubtes". "El bon entrenador que tenen ha sabut treure profit de la situació i de la bona plantilla en benefici del grup. Han estat millor a l'inici del curs que no pas ara, però és un súper equip, al que costa molt generar-los ocasions i fer gols". Tot i pintar-ho bastant negre, el sorià ha mostrat un cop més el seu costat optimista: "Plantegem tots els partits igual, independentment de la classificació, tot intentant minimitzar les virtuts del rival. Estic convençut que podem competir bé i no deixar que brillin els seus davanters". Per acabar, ha recordat que "hem d'intentar tornar a ser aquell Girona competitiu que s'ha vist a quasi tots els camps".

La llista de convocats del Girona és la següent: Iraizoz, Bounou, Bernardo, Mojica, Ramalho, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Aday, Douglas Luiz, Olunga, Juanpe, Timor, Marlos Moreno, Aleix García, Pablo Maffeo i Borja García.