Suárez torna a lesionar-se i estarà quatre mesos de baixa

José Aurelio Suárez ha tornat a lesionar-se, pocs dies després de reincorporar-se als entrenaments. Aquest matí s'ha fet mal a l'espatlla i l'han traslladat a l'Hospital General de Catalunya, on se li han realitzat diverses proves. El primer diagnòstic parla d'una luxació anteroinferior completa de la seva espatlla esquerra. El porter serà intervingut la setmana vinent i el període de recuperació rondarà els quatre mesos.

Nou revés per a l'asturià, que tot just sortia d'una altra lesió que va patir a finals d'agost, durant un escalfament amb el Peralada-Girona B. En aquella ocasió, tot i que també es va fer mal a l'espatlla esquerra, es tractava d'una ruptura de la càpsula articular. També va ser operat i es va estar el que quedava d'any fora de combat. Era just aquesta setmana quan es reincorporava als entrenaments.

Ara caldrà veure si el club, com va fer a l'agost fitxant a Kjetil Haug, reforça la porteria de la primera plantilla durant aquest mercat de gener.