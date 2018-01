El València tanca la cessió de Vietto, que podria debutar demà mateix

El València, la gran atracció del principi de temporada, estrenava el 2018 amb un valuós empat al camp del Las Palmas que li posa de cares la seva eliminatòria de vuitens a la Copa. Sense gairebé temps per reaccionar, la plantilla que dirigeix Marcelino Garcia Toral ha hagut de canviar de xip. Torna la Lliga a Mestalla i ho fa demà mateix, amb la visita del Girona, un dels millors visitants del campionat.

Resultats a banda, la notícia del dia al València va ser l'aterratge d'una cara nova al vestidor. Es tracta de l'argentí Luciano Vietto, cedit per l'Atlètic de Madrid fins al final de la present temporada i que arriba «amb moltes ganes» i disposat a oferir «molt treball i sacrifici» tot defensant el seu nou escut. Vietto, que ja va disputar 18 minuts del partit inaugural de la competició entre l'equip matalasser i el mateix Girona, podria debutar demà. Precisament, davant el conjunt de Pablo Machín. «Per sort ja puc dir que soc aquí. Estic molt content, tenia moltíssimes ganes de venir. He arribat al club per aportar coses a la davantera», s'afanyava a afegir.

No seria cap disbarat que Vietto tingués minuts demà contra els gironins. Bàsicament, perquè els valencians tenen alguna baixa important en atac. El seu artiller, Simone Zaza (10 gols a la Lliga), està sancionat després de ser expulsat en l'última jornada. Tampoc hi serà Carlos Soler, que arrossega una lesió (un esquinç al turmell) que ja el va fer perdre's el derbi amb el Vila-real i el duel de Copa del Rei amb el Las Palmas. No seran les úniques absències. També serà baixa el lateral Martín Montoya, sancionat.