Els Reis passen de llarg per al Girona

El regal haurà d'esperar. Si més no, a favor del Girona. Sí que n'ha tingut el València, tot i que ha fet mèrits suficients per aconseguir-los. A Mestalla, un estadi imponent, l'equip que entrena Pablo Machín s'ha quedat sense sumar en el primer partit de l'any. I això que s'ha avançat ben aviat, amb un bon cop de cap de Portu.

L'embranzida local ha estat letal i els de Marcelino s'han vist afavorits per una diana en pròpia porta de Ramalho i un penal transformat per Parejo per situar el 2-1 final i provocar la segona derrota consecutiva dels blanc-i-vermells a la Lliga.

No ha renunciat, ni de bon tros, el Girona a la seva filosofia. Córrer i apretar, tot mantenint les línies ben juntes, ha estat la consigna de bon inici. Aquest cop, Machín ha apostat per apuntalar el mig del camp, deixant a la banqueta un talent com Borja García i fent sortir d'inici a David Timor. Han saltat espurnes des del primer minut, en un duel sense fre, intens només començar.

Ha estat l'equip gironí el primer en dir la seva, i el més incisiu després del xiulet inicial. En un servei de cantonada, un dels pocs dels visitants al primer acte, Juanpe ha fet aparèixer Neto, que ha blocat la pilota al damunt de la línia.

A l'altre costat, la ràpida resposta ha estat un xut de Guedes que s'ha perdut per l'esquerra de la porteria de Bounou. L'estocada ha vingut tot seguit i ha dut la signatura de Portu. El murcià s'ha encarregat de marcar el primer gol del 2018 i ho ha fet amb una rematada de cap precisa. Part del mèrit se l'ha endut Mojica, que s'ha desfet com ha volgut de Pereira i Nacho Vidal, abans de servir amb safata la pilota al cor de l'àrea. Portu, amb passat valencianista, ha demanat perdó a la que un dia va ser la seva afició mentre la banqueta embogia.

I fins aquí. Perquè el Girona ha desaparegut. O l'han fet desaparèixer. El València s'ha posat les piles, ha fet seva la pilota i ha atacat sense descans. Sí, Stuani ha tingut una bona acció al 25 amb un cop de cap que ha marxat alt, però ha estat l'únic avís. Els de Marcelino han insistit i han rondat l'àrea gironina durant gairebé tota l'estona. Bounou ha refusat un xut d'Andreas Pereira al 20, però no ha pogut fer res poc després quan Ramalho s'ha intruduït la pilota a la seva pròpia porteria en una perillosa centrada de l'elèctric Guedes.

L'empat ha encès Mestalla i ha animat encara més al València, que ha tancat el Girona al seu propi camp. Ha hagut de tornar a aparèixer Bounou, salvant el 2-1 al 34 quan ha volat per refusar un potent cop de cap de Paulista. A tocar del descans, en l'enèsima aproximació dels de casa, la pilota s'ha passejat per l'àrea sense trobar rematador un cop el desencert entre Ramalho i Maffeo permetés a Guedes centrar a plaer.

No li ha agradat gaire a Machín el que ha vist durant el primer temps, i per això ha decidit asseure Granell per fer entrar Borja García. La consigna era clara: tenir més la pilota. El problema, és que l'experiment no ha tingut temps ni de funcionar, perquè Maffeo ha comès penal sobre Gayà només encetar-se la represa. Parejo, amb una fuetada a tocar del travesser, ha batut Bounou i ha posat encara més complicades les coses per als gironins.

No quedava altra que aixecar el cap i anar cap amunt. Però ha estat el València el que ha seguit a la seva, picant pedra tot buscant la sentència. L'ha tingut Rodrigo al 52, però el seu xut ha sortit fora. I instants després, una perillosa centrada no ha trobat rematador. Apretava Mestalla, encara que el Girona també ha volgut dir la seva. Mojica, un dels millors, s'ha tret de la màniga una fuetada que Neto ha refusat com a pogut. En l'acció posterior, cop de cap de Pere Pons que ha atrapat el porter.

Tot intentant buscar algun revulsiu, Machín ha assegut Maffeo, força gris, i ha donat entrada a Aday a la dreta. A l'esquerra, ha fet un invent sorprenent. Mojica, el millor fins llavors dels gironins, se n'ha anat cap a la banqueta i el gairebé inèdit Marlos Moreno ha saltat al camp. Amb el partit trencat i el València apostant més per tancar amb clau i sortir al contracop, Stuani ha gaudit d'una boníssima ocasió. Ha connectat amb el cap una bona centrada de Portu però Neto ha enviat la pilota a córner amb una plàstica estirada.

Fitxa tècnica



2 València: Neto; Nacho Vidal (Vezo, min. 66), Paulista, Garay, Gayà; Parejo, Kondogbia, Guedes, Andreas Pereira (Maksimovic, min. 81); Rodrigo i Santi Mina (Vietto, min. 73).

1 Girona: Bounou; Maffeo (Aday, min. 65), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica (Marlos Moreno, min. 73); Pere Pons, Timor, Granell (Borja García, min. 46); Portu i Stuani.

Gols: 0-1, Portu (min. 7). 1-1, Ramalho, en pròpia (min. 26). 2-1, Parejo, de penal (min. 47).

Àrbitre: Fernández Borbalán (comitè andalús). Ha amonestat Mojica (min. 15), Pereria (min. 24), Garay (min. 34), Bernardo (min. 55), Kondogbia (min. 75), Stuani (min. 75), Timor (min. 84), Maksimovic (min. 86), Paulista (min. 87)

Estadi: Mestalla, 27.749 espectadors.