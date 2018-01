La victòria seria el millor regal

Per més «salut» que demani Pablo Machín, encetar el 2018 amb una victòria seria el millor regal de Reis que el tècnic podria rebre. Ell, i també el vestidor. I el club. I l'afició. Perquè si el 2017 va ser històric, avui dona el tret de sortida un any il·lusionant, a Primera i amb un calendari que espanta, però que també fa patxoca. El primer test d'alçada arriba ben aviat, només començar el mes de gener. Serà aquesta tarda (16.15 hores, beIN La Liga), en un imponent escenari com és Mestalla. El rival, un dels millors de la màxima categoria. Un València que, si bé fa tres partits oficials que no guanya (entre Lliga i Copa del Rei), ha demostrat sobradament que aquesta temporada té arguments de sobres per estar ben amunt a la classificació.

No va tancar l'any el Girona amb gaire bon sabor de boca. El 4-1 d'Eibar, tot i que per a molts podria ser anecdòtic, va tacar un 2017 gairebé immaculat. Un ascens a Primera, la visita del Barça, el bon partit amb l'Atlètic o la victòria davant el Reial Madrid així ho justifiquen. Després de carregar piles en un període de vacances més llarg de l'habitual, la plantilla ha tornat amb fam. «Hi ha il·lusió i confiança», deia Bernardo aquesta setmana. «Tenim ganes de tornar a ser aquell Girona que pressiona, que mossega», s'hi unia Portu.

Per confirmar tots aquests propòsits, la millor manera és signar una bona actuació avui a Mestalla. Un escenari i un rival que «espanten», segons admetia ahir Machín, si es dona un cop d'ull a la classificació. Però res que arronsi els blanc-i-vermells, un dels millors visitants de la categoria i capaços de plantar cara a qualsevol equip i en qualsevol camp. «Hem estat competitius en el 95 per cent dels estadis que hem visitat», deia el tècnic com a argument.

Recupera el de Gómara dos dels seus pesos pesants al mig del camp. Les baixes de Granell i Pere Pons a Eibar expliquen, en part, el naufragi dels catalans a Ipurua per tancar el desembre passat. Tots dos han entrat a la convocatòria i seran titulars. L'altra novetat de la llista és un Marlos Moreno que ha gaudit de molt poc protagonisme aquesta temporada. En canvi, estan descartats Planas i Eloi per decisió tècnica; Alcalá per lesió; Boulaya per malaltia; Kayode per culpa d'uns problemes burocràtics que el tenen retingut al seu país i Muniesa. Aquest últim, tot i que s'ha entrenat aquesta setmana deixant enrere la lesió que va patir fa un mes, s'ha quedat a Girona per precaució. «Esperarem una setmana més perquè estigui al cent per cent», especificava Machín.

Amb Pons i Granell a l'onze, segurament Aday també recuperarà un lloc a l'equip. El vallesà és un xic més defensiu que Johan Mojica i, a més, el colombià es va reincorporar tard als entrenaments després de les vacances, cosa que li podria costar la titularitat. A l'eix, Machín podria apostar per un trident format per Ramalho, Bernardo i Juanpe, encara que Timor també podria entrar-hi, i deixar el de Barakaldo a la banqueta. A dalt, sembla que no hi haurà canvis i Stuani, el pitxitxi, estarà secundat per Borja García i l'omnipresent Portu.

Com a anècdotes, el d'avui serà el partit números 50 de Juanpe Ramírez (sempre que el canari jugui); a més, tant ell com Aday, Maffeo i Douglas Luiz estan a només una targeta de complir cicle.



Vietto entra a la llista



De la seva banda, el València es presenta a la primera cita de Lliga d'aquest 2018 amb ben pocs dies de descans després de jugar aquest passat dimecres a Las Palmas l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. La gran novetat de la convocatòria és la presència del davanter Luciano Vietto, cedit durant la present setmana per l'Atlètic de Madrid. Torna el lateral Gayà, que ha deixat enrere una lesió, i ocuparà el lateral esquerre a l'onze.

En canvi, es mantenen fora de combat per lesió el defensa Jeison Murillo i el migcampista Carlos Soler. No seran les úniques baixes per al tècnic Marcelino García Toral, que perd també a dos dels seus futbolistes més importants. El golejador Simone Zaza està sancionat, pel que la davantera estarà formada segurament per Rodrigo i Santi Mina. Tampoc hi serà Martín Montoya. D'aquesta manera, el lateral dret l'ocuparà el jove Nacho Vidal.