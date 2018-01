Boulaya s'entrenarà tota la setmana amb el Metz, on podria acabar cedit

Estava cantat que, tard o d'hora, el Girona mouria fitxa al llarg d'aquest mercat d'hivern que ja fa una setmana que ha aixecat la persiana. De moment, no ho ha fet pas en el capítol de cares noves, tot i que la intenció del club és la de reforçar la plantilla encara que s'aposti, un any més, pel discurs habitual de «no fitxarem per fitxar» i també pel «si ve algú, serà per millorar el que tenim». Amb les incorporacions encara per revelar, si és que finalment la direcció esportiva se'n surt en un mercat més complicat que no pas el de l'estiu, sembla que la porta de sortida ja s'ha obert. No de bat a bat, però sí una escletxa. I per allà treu el cap Farid Boulaya. El francès, sense cap mena d'oportunitat i el futur ben negre a Girona almenys a curt termini, s'estarà durant tota aquesta setmana a prova amb el Metz. Si sona la flauta, acabarà enrolat al cuer de la primera divisió francesa.

Boulaya, una aposta directa de Quique Cárcel, no ha acabat de convèncer el cos tècnic i, probablement, tampoc ha tingut l'adaptació desitjada. Té contracte fins al 30 de juny del 2020 i des del club s'ha defensat últimament que cedir-lo ara al gener era la millor opció. La prioritat era fer-ho a un club de la segona divisió espanyola, però el primer que ha trucat a la porta és el Metz. El migcampista, que no ha gaudit de minuts ni a la Lliga ni tampoc a la Copa, s'hi entrenarà des d'avui i al llarg de la setmana. El club francès vol veure quin és l'estat físic de Boulaya i si es troba al cent per cent. Si convenç, s'acordarà una cessió fins aquest proper 30 de juny. Si no, tocarà buscar un altre destí per al jugador.

Durant aquesta setmana, el francès no s'ha reincorporat als entrenaments un cop passades les vacances. El discurs ofical ho justificava assegurant que Boulaya estava malalt. Ahir, ell mateix penjava una vídeo a les xarxes socials en què se'l veia viatjant per una carretera francesa. El destí: Metz.