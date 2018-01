L'ensopegada de l'Alabès manté el descens a 8 punts

Tot i perdre a València, tot continua igual per al Girona. Si més no, pel que fa la distància amb la zona perillosa de la classificació. El descens es manté a 8 punts després dels resultats que es van produir ahir diumenge. Tot depenia de dos equips, Alabès i Deportivo. Perdent un d'ells, el coixí seguiria igual. I així va ser. Va ser el quadre basc el que va relliscar, amb un 2-0 en contra a San Mamés davant l'Athletic. Aquest resultat deixa els d'Abelardo tercers per la cua, en places de descens. Semblava que al Deportivo la sort tampoc l'acompanyaria a Vila-real. Hi va estar molts minuts perdent, fins que Andone, al 84, va establir l'1-1 definitiu. Això fa que el conjunt gallec surti del pou i s'acosti, encara que només una mica, a 7 punts dels gironins.