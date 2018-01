Eloi és el futbolista amb més partits oficials al club de l'actual plantilla

El defensa Juanpe Ramírez ha estat l'últim integrant del vestidor de Montilivi que ha arribar als 50 partits oficials amb la samarreta del Girona. Comptant Lliga i també Copa, hi ha 8 futbolistes més en l'actual plantilla que han superat aquesta marca, mentre que la resta encara no hi ha arribat. Encapçala aquesta particular classificació el migcampista Eloi Amagat qui, curiosament, aquesta temporada encara no ha disputat ni un sol minut. El gironí acumula 164 aparicions entre la Copa del Rei, Segona A i també la Segona Divisió B, abans que fes les maletes i s'estigués uns cursos voltant. El segueix de ben a prop Pere Pons, amb 157 partits. Més avall hi trobem el també gironí Àlex Granell, amb 132. Un esglaó per sota hi ha Aday Benítez, que n'ha jugat 116, pels 109 de Jonás Ramalho. Completen l'estadística el central Pedro Alcalá (80 partits) i els migcampistes Portu i Borja, amb 59 cadascun.