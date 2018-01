El Girona cerca la millor fórmula per desencallar la situació de Fran Sandaza

A l'espera que Larry Kayode solucioni els seus problemes burocràtics i pugui reincorporar-se als entrenaments i mentre la direcció esportiva treballa per a reforçar l'atac, el club té sobre la taula l'afer Sandaza per resoldre. El davanter toledà no s'ha reintegrat al Girona malgrat que la seva cessió a l'Al Ahli del Qatar ha finalitzat. Amb contracte fins al juny del 2019, el club manté converses amb el seu representant per veure quina és la millor solució per a les dues parts. En aquest sentit, ahir Diario de Córdoba assegurava que Sandaza havia estat ofert al Còrdova, que necessita reforços per intentar sortir de les posicions de descens a Segona B. El castellà compta amb un bon cartell a la categoria de plata després de les bones temporades amb el Girona (14-15 i 16-17). Les possibilitats de Sandaza passen per cercar una nova sortida en forma de cessió o bé intentar arribar a un acord per a la rescissió. El fet de tenir un any i mig de contracte més dificulta aquesta segona via que, tot i això, no està descartada.