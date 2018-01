Juanpe entra al «club dels 50»

Juanpe Ramírez, defensa canari del Girona, va complir a l'estadi de Mestalla aquest passat dissabte el seu partit número 50 defensant la samarreta blanc-i-vermella. Des que va arribar al club, l'estiu del 2016 procedent del Valladolid, el central de Las Palmas de Gran Canaria ha estat protagonista a l'eix de la defensa gironina en gairebé tots els partits, i només ha quedat fora dels plans de Machín per culpa de les sancions o les lesions. Sobretot la temporada passada a la Segona Divisió A, on era indiscutible per al tècnic i fins i tot va marcar un parell de gols.

La seva polivalència per actuar en qualsevol de les tres posicions de l'eix central en el particular esquema que presenta Machín l'han dotat d'aquest protagonisme. A més, el seu joc aeri, tant pel que fa a la parcel·la ofensiva com també en la defensiva, s'ha convertit en una de les seves millors armes.

Amb un bon nombre de partits a la categoria de plata a les seves cames, i també experiència a la Segona Divisió B, Juanpe va aterrar a Girona i va ser un dels homes clau en l'ascens de categoria. Tot i semblar que on comptaria amb tant de protagonisme a Primera, finalment s'ha acabat fent un lloc a l'equip. S'intuïa, almenys a l'estiu, que el canari podia tenir un paper secundari i que Bernardo, Alcalá i Muniesa serien els titulars indiscutible. Finalment, les lesions que han anat trencant aquest trident han propiciat que Juanpe hagi tret el cap a l'onze i que hi hagi aparegut en un bon grapat d'ocasions. De moment, ja porta 16 partits a Primera (15 d'ells d'inici), als que se li han de sumar els 34 de la passada temporada a Segona A.



Gols que valen punts

En aquesta temporada i mitja en clau blanc-i-vermella, Juanpe ha marcat fins a 4 gols que han servit, pràcticament tots, perquè l'equip puntuï. Tret de la diana que el passat mes de desembre va marcar contra l'Alabès (el conjunt basc s'acabaria emportant la victòria de Montilivi per 2-3), els altres tres gols restants han ajudat a sumar. A finals de setembre va establir el definitiu 3-3 al camp del Celta als últims minuts, el que va significar un empat molt valuós per als gironins. La temporada passada va contribuir en el triomf a l'estadi contra el Nàstic de Tarragona (4-2). Però sobretot, el seu gol més important des que és al Girona el va signar ara fa gairebé un any. Al febrer del 2017, quan el duel amb el Mallorca semblava que acabaria amb empat a zero, un cop de cap seu a la sortida del córner va permetre als de Machín adjudicar-se tres punts d'or i seguir ferms en la seva cursa cap a un ascens que s'acabaria celebrant.