El Girona torna als entrenaments amb les absències de Douglas Luiz i David Timor

Païda la derrota a València i passat un dia de descans per desconnectar i carregar les piles, la plantilla del Girona tornava ahir als entrenaments i ho feia amb una sessió matinal al camp de Riudarenes. Pablo Machín va poder treballar amb tots els disponibles, però un dia més va haver de lamentar alguna baixa. Mentre que Farid Boulaya continua a prova amb el Metz, el tècnic no va poder comptar amb els migcampistes David Timor i Douglas Luiz. Tampoc hi era Pedro Alcalá, que va treballar al marge, mentre que a Larry Kayode, amb problemes burocràtics, ja fa una setmana que se l'espera i no està clar quan es podrà reincorporar al grup.



Anem a pams. Per començar, Timor es va quedar al gimnàs, fent treball en solitari, per culpa de unes molèsties físiques que arrossega del dia del València, en què va ser titular al mig del camp. En un principi no hauria de tenir cap problema per arribar a dissabte i estar disponible per a Machín. Més dubtes giren al voltant de l'estat de Douglas Luiz. El brasiler, cada cop amb menys protagonisme, no estava ahir per Riudarenes per culpa d'un procés febril. Caldrà veure si es recupera aviat o no. Depenent d'això, estarà en condicions d'entrar a la propera convocatòria per al partit contra el Las Palmas a l'estadi.





Qui no hi serà al cent per cent és Pedro Alcalá. Una setmana més. El central, operat dues vegades en el que portem de temporada i absent des de l'última setmana de setembre (el seu darrer partit és el 3-3 de Balaídos), segueix amb el seva particular posada a punt. Treball de gimnàs, de fisioteràpia i recuperació, apartat del grup. Encara no té data de retorn, però s'espera que ben aviat es reincorpori a la feina. Almenys, aquesta és la intenció del cos tècnic, encara que ningú es vol precipitar, començant per Pablo Machín i acabant pel mateix entrenador.Cas a part mereix Larry Kayode . El nigerà segueix sense poder sortir del seu país per culpa d'uns problemes burocràtics. Ja no hi era la setmana passada, en el retorn als entrenaments després de les vacances. Tampoc ahir. Des del club ningú sap dir quan tornarà, pel que, a dia d'avui, no s'espera que estigui disponible per dissabte.