Jémez «Amb això baixarem a Segona segur»

No fa ni un mes que Paco Jémez és al capdavant del Las Palmas, però amb aquest temps n'ha tingut prou per veure que el seu equip haurà de millorar, i molt, per salvar-se. El dissabte perdia amb l'Eibar tot i avançar-se en el marcador, mentre que el dimarts, queia amb claredat a la Copa al camp del València. I dissabte visita un rival directe com ho és el Girona. Tot, mirant-s'ho des de baix a la classificació. «Hem de canviar ràpidament la nostra mentalitat. Canviar-ho tot perquè ara només aspirem a baixar a Segona. El que tenim no és suficient per salvar la categoria. Es faran fitxatges, però els que estem aquí hem de donar més del que hem donat fins ara», deia, amb duresa, després de perdre a Mestalla.

No es va quedar només en això. El tècnic canari va anar més enllà i va ser bastant crític amb la seva particular valoració. «La nostra capacitat defensiva fins ara no ha estat el que aquesta categoria requereix. Si no podem arreglar això ben aviat, estem abocats al fracàs més absolut», va completar.