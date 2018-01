El lateral brasiler Zeca s'acosta a Montilivi per reforçar el carril esquerre

Fa una setmana, des del Brasil saltava la notícia que el Girona estava interessat en el lateral Zeca. Diverses fonts situaven el brasiler, de 23 anys, a l'òrbita del Girona i ahir Esport3 confirmava que l'operació no només està en dansa sinó que molt propera. Campió olímpic el 2016 amb el Brasil i pretès per Atlètic, València o Liverpool en el passat, Zeca és un lateral esquerre que pot actuar també per la banda dreta. Els darrers mesos, el jugador ha viscut un litigi amb el seu club, el Santos, per un tema de la renovació i el seu possible fitxatge pel Flamengo. Segons Esport3, Zeca estaria lliure de contracte i s'incorporarà al conjunt gironí aquest mercat d'hivern.