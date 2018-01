L'Atlètic-Girona es jugarà finalment el dissabte 20 de gener (16:15 h)

LaLliga ha modificat aquest matí l'horari del partit Atlètic-Girona, previst inicialment pel diumenge 21 de gener a les 16.15 i que ara s'avança 24 hores. El motiu del canvi és l'embolic generat pel duel de Copa Leganés-Madrid. El Leganés té partit de Lliga dilluns al camp del Betis, amb la qual cosa no pot jugar el duel de Copa fins dijous. Com que el Madrid-Deportivo de Lliga estava fixat pel dissabte 20, els blancs no tindrien les 48 hores de descans reglamentaries i s'ha optat per passar el seu duel amb els gallecs a diumenge. Així dissabte a les 16.15 hi haurà l'Atlètic-Girona i l'endemà a la mateixa hora el Madrid-Deportivo.