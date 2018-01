La mida presa a Paco Jémez

El Las Palmas s'aferra a Paco Jémez com una de les darreres cartes per intentar redreçar el rumb d'un equip que està enfonsat a la cua de la classificació amb 11 punts després de 18 jornades. El tècnic canari ha estat l'escollit per posar fi a la situació de descontrol que es viu al club des de fa un temps, en especial al vestidor. Ja a l'estiu, el club va apostar per Manolo Márquez, tècnic del filial, com a entrenador a última hora després que els fallessin Pablo Machín i l'italià Roberto De Zerbi. Amb la dimissió del català a la jornada 6, Paco Ayestarán es va fer càrrec de l'equip sense èxit fins que va ser destituït. Un impàs amb Paquito Ortiz de tècnic pont ha donat peu al retorn de Paco Jémez, canari de naixement i que ja va dirigir en un etapa anterior (2009-11). La primera mesura de Jémez només aterrar va ser prescindir de Rémy (màxim golejador), Tannane i Aythami (un dels capitans). Decisions pel bé d'un vestidor amb fama de difícil de controlar.

La derrota contra l'Eibar al Gran Canària (1-2) no va ser l'estrena desitjada i això obliga els canaris a pescar quelcom de positiu de Montilivi per no ensorrar-se encara més. No serà el primer cop que Paco Jémez s'enfronti Girona. Durant l'etapa a Segona A ho va fer fins a quatre cops tant amb el Las Palmas com amb el Còrdova. Amb el conjunt andalús va caure a Montilivi (3-1) i va guanyar a l'Arcángel (1-0) la temporada 2011-12, mentre que amb els canaris no va guanyar mai el conjunt gironí: 0-1 el curs 2009-10 i 1-1 també a l'illa el 2010-11. Aquell 0-1 del 2010 va ser celebrat com la salvació per la plantilla però l'equip de Narcís Julià encara va necessitar un punt contra el Múrcia (1-1) i l'agonia del penal de Kiko Ratón per mantenir-se a Segona A.

La relació entre Paco Jémez i el Girona va començar una mica abans. Concretament el juny del 2007, quan era l'entrenador de l'Alcalá i es va jugar l'ascens a Segona B amb el Girona en el play-off final a doble partit. El Girona de Javi Salamero i Ricardo Rodríguez s'havia desfet del Mutilvera en la primera eliminatòria mentre que l'Alcalá havia patit per superar el Motril. Com el Girona, el conjunt madrileny estava fet per pujar i comptava a les seves files amb exPrimeres com Pier Luigi Cherubino (Tenerife, Sporting, Betis) o Jesús Muñoz (Saragossa, Atlètic o Deportivo). L'eliminatòria va ser molt calenta i va tenir tots els ingredients d'aquest tipus de partits. El fet que el president de l'Alcalá, Jorge Carretero, fos el portaveu de la Federació Espanyola, va generar controvèrsia i el dirigent va assegurar que en la prèvia que «seria una bestiesa» pensar que podia fer ús del seu càrrec per «ajudar l'Alcalá».



La trucada de la polèmica

A Montilivi, un gol dels madrilenys a la segona part va complicar les coses per al Girona que se n'anava a Madrid amb un mínim avantatge (2-1) i sense Albert Dorca, que es va trencar els lligaments del genoll aquell dia. A l'estadi Virgen del Val, els madrilenys es van avançar ràpidament (1-0, Joselu, minut 3) però l'expulsió del defensa Gonzalo Bonastre (ex del Figueres) al minut 45 facilitaria la reacció d'un Girona que, a la represa remuntaria gràcies als gols de Planagumà i Xumetra (1-2). L'ascens era una realitat. Enmig de la festa del Girona, a la mateixa sala de premsa de l'estadi madrileny, el capità Joselu va encendre la polèmica revelant que durant la setmana un jugador de l'Alcalá havia rebut «una trucada» en què li asseguraven fitxar pel Girona a Segona B si «actuava a mig gas per deixar-se guanyar».

En aquest sentit, Paco Jémez va estimar-se més quedar-se al marge de la polèmica i va dir que s'hauria «estimat més» que «no hagués sortit a la llum». «M'he de creure el meu jugador però no hi ha proves que la trucada existís», va dir el tècnic. El Girona va frustrar doncs la primera aventura de Jémez com a entrenador barrant-li el pas a Segona B. Aquell estiu del 2007 però Jémez faria un salt encara més gran fitxant pel Còrdova de Segona A. A partir d'aquí, la carrera del tècnic transcorreria per Cartagena (08-09), Las Palmas (09-11) i Còrdova (11-12) abans de fer el salt a Primera amb el Rayo (12-16) i Granada el curs passat. Després d'una aventura d'uns mesos a Mèxic amb el Cruz Azul ha tornat al Las Palmas per intentar evitar el descens. Dissabte pretèn fer el primer pas en un estadi maleït, on hi compta les seves visites amb derrotes.