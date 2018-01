Pablo Machín atendrà un cop al mes les preguntes de l'afició per Twitter

Pocs entrenadors tenen una penya amb el seu nom i pocs entrenadors, per no dir cap, i encara menys de Primera Divisió, destinen una estona del seu temps a respondre preguntes dels aficionats. Sí que ho fa un Pablo Machín que aquesta setmana ha reprès el seu consultori i contesta les qüestions que li plantegen els aficionats del Girona. El nou president de la penya Pablo Machine, Ignasi Prádanos, destaca la «bona voluntat» que ha tingut sempre el tècnic sorià a l'hora d'atendre aquesta «curiosa» iniciativa que va nèixer el curs passat. «Ho deixem sempre a les seves mans. No el volem molestar gaire, perquè prou feina té. Mai hem tingut cap queixa. Al contrari», assegura Prádanos. Ahir mateix, la penya va publicar a Twitter el primer qüestionari amb Machín de la temporada amb respostes prou sucoses per part del tècnic sorià. En aquest sentit, el president de la penya recorda que es tracta d'una fórmula imaginativa i «un canal més per a contactar amb algú dels nostres». La intenció de la penya és que el consultori amb el tècnic sigui mensual en la mesura que pugui.

La primera atenció al públic de Machín amb el Girona a Primera Divisió ha arribat en ple mes de gener i òbviament, una de les preguntes que li han fet arribar els aficionats blanc-i-vermells ha estat sobre si preveu moviments a la plantilla aquest mercat d'hivern? El tècnic no defuig la pregunta i assegura que no tem que algun equip es pugui endur algun jugador important. «Són circumstàncies que poden passar. Tots volem millorar i els jugadors, individualment, també. Els del Girona tenen clar que el millor lloc on poden ser és aquí», assegura. Pel que fa a possibles sortides de jugadors amb pocs minuts, Machín no vol ningú descontent a l'equip. «Continuarem amb els que es vulguin quedar. Amb els que vegin que tenen opcions a fora, ho valorarem i intentarem ajudar-los perquè tots som professionals. Ara bé, la meva idea és més que vinguin jugadors que no pas que se'n vagin».

Machín també respon quins han estat fins ara els millors i els pitjors partits del Girona a Primera Divisió. El tècnic ho té clar. El millor contra el Reial Madrid a Montilivi i el pitjor a Eibar, abans de les vacances de Nadal. « L'Eibar va ser l'únic equip que ha estat molt per sobre de nosaltres. Pel que fa al millor partit, per la repercussió i pel fet de remuntar i guanyar el campió d'Europa, em quedo amb el triomf contra el Madrid. A més a més, també hi fa el fet de veure tota l'afició gaudint i Montilivi sent una olla a pressió».